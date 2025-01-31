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В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки - РИА Новости, 31.01.2025
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19:07 31.01.2025
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В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки
В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки - РИА Новости, 31.01.2025
В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки
Суд в Нальчике арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в том, что, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, он с особой жестокостью убил РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:07:00+03:00
2025-01-31T19:07:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Суд в Нальчике арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в том, что, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, он с особой жестокостью убил 86-летнюю пенсионерку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Багов. Ранее сообщалось, что утром 30 января в сквере в Нальчике было обнаружено тело 86-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что не имел мотива для совершения убийства, а напал на пожилую женщину и нанес ей множество ударов руками и ногами, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "В пятницу суд по ходатайству следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, он арестован на два месяца", - сказал Багов. В соцсетях распространилось видео с расположенных возле места убийства камер наблюдения, на кадрах которого молодой мужчина в белой куртке с капюшоном на голове, пошатываясь, идет за пенсионеркой.
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происшествия, здоровье - общество, нальчик, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Нальчик, Россия
В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки

Суд в Нальчике арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 86-летней женщины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Суд в Нальчике арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в том, что, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, он с особой жестокостью убил 86-летнюю пенсионерку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Багов.
Ранее сообщалось, что утром 30 января в сквере в Нальчике было обнаружено тело 86-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что не имел мотива для совершения убийства, а напал на пожилую женщину и нанес ей множество ударов руками и ногами, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
«
"В пятницу суд по ходатайству следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, он арестован на два месяца", - сказал Багов.
В соцсетях распространилось видео с расположенных возле места убийства камер наблюдения, на кадрах которого молодой мужчина в белой куртке с капюшоном на голове, пошатываясь, идет за пенсионеркой.
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