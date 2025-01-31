https://ria.ru/20250131/arest-1996707764.html

В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки

В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки - РИА Новости, 31.01.2025

В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки

Суд в Нальчике арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в том, что, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, он с особой жестокостью убил РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:07:00+03:00

2025-01-31T19:07:00+03:00

2025-01-31T19:07:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Суд в Нальчике арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в том, что, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, он с особой жестокостью убил 86-летнюю пенсионерку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Багов. Ранее сообщалось, что утром 30 января в сквере в Нальчике было обнаружено тело 86-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что не имел мотива для совершения убийства, а напал на пожилую женщину и нанес ей множество ударов руками и ногами, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "В пятницу суд по ходатайству следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, он арестован на два месяца", - сказал Багов. В соцсетях распространилось видео с расположенных возле места убийства камер наблюдения, на кадрах которого молодой мужчина в белой куртке с капюшоном на голове, пошатываясь, идет за пенсионеркой.

https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994814066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, нальчик, россия