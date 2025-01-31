Следствие просит арестовать замглавы УВД по ВАО по делу Анохина
Следствие просит арестовать замначальника УВД по ВАО Бивола по делу Анохина
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНачальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол. 31 января 2025
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол. 31 января 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство об избрании Биволу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин отказался от оглашения своей позиции, доверившись адвокатам, пояснив лишь, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.