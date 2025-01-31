https://ria.ru/20250131/arest-1996580404.html

Следствие просит арестовать замглавы УВД по ВАО по делу Анохина

Следствие просит арестовать замглавы УВД по ВАО по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025

Следствие просит арестовать замглавы УВД по ВАО по делу Анохина

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:00:00+03:00

2025-01-31T12:00:00+03:00

2025-01-31T14:18:00+03:00

происшествия

москва

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

красногорск

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство об избрании Биволу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин отказался от оглашения своей позиции, доверившись адвокатам, пояснив лишь, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.

https://ria.ru/20250131/vzyatka-1996536652.html

https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html

https://ria.ru/20250130/fonbet-1996375266.html

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