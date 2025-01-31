https://ria.ru/20250131/anapa-1996725692.html

На территории детского центра "Смена" в Анапе не нашли выбросов мазута

На территории детского центра "Смена" в Анапе не нашли выбросов мазута - РИА Новости, 31.01.2025

На территории детского центра "Смена" в Анапе не нашли выбросов мазута

Всероссийский детский центр "Смена" в Анапе заявил РИА Новости, что работает в штатном режиме, а выбросов мазута на его территории не обнаружено. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:56:00+03:00

2025-01-31T21:56:00+03:00

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керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 31 янв – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Смена" в Анапе заявил РИА Новости, что работает в штатном режиме, а выбросов мазута на его территории не обнаружено. В пятницу в "Смене" стартовал юбилейный сезон - открытие первой смены. По данным пресс-службы учреждения, в первой смене примут участие более 600 ребят из 40 регионов России. "Мы понимаем возможную обеспокоенность родителей и партнеров в связи с катастрофой в Керченском проливе и последующим разливом мазута на побережье Черного моря. Однако спешим успокоить: Всероссийский детский центр "Смена" работает в штатном режиме, и первые участники юбилейной смены начали прибывать в Центр 30 января. К счастью, до настоящего времени выбросов мазута в районе нашего Центра не обнаружено. Специалисты Центра ежедневно проводят мониторинг прибрежной территории", – передает пресс-служба слова директора "Смены" Игоря Журавлева. Отмечается, что особенностью сезона 2025 года станет увеличение количества патриотических мероприятий в честь Года защитника Отечества. Всего в этот сезон запланировано 16 смен, куда приедут почти 18 тысяч ребят из всех регионов России, а также из стран зарубежья. При этом, по данным учреждения, летом 2025 года продолжат работу сезонные палаточные лагеря центра: "Наставник" и "Рубеж" в селах Текос и Сукко Краснодарского края. "Смена" – круглогодичный детский центр, расположенный в селе Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей "Лидер", "Профи", "Арт", "Профессиум", "Наставник", "Рубеж", на базе которых реализуется более 80 образовательных программ.

https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html

https://ria.ru/20250123/anapa-1995167754.html

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краснодарский край

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, краснодарский край, керченский пролив, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе