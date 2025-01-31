https://ria.ru/20250131/alfa-lizing-1996698231.html

В "Альфа-Лизинге" рассказали о преимуществах программы "Помощь на дороге"

В "Альфа-Лизинге" рассказали о преимуществах программы "Помощь на дороге" - РИА Новости, 31.01.2025

В "Альфа-Лизинге" рассказали о преимуществах программы "Помощь на дороге"

На дорогах невозможно полностью исключить непредвиденных ситуаций. Бизнес часто сталкивается с дополнительными расходами из-за поломок техники, аварий и... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:30:00+03:00

2025-01-31T18:30:00+03:00

2025-01-31T18:30:00+03:00

россия

альфа-лизинг

дороги

бизнес

автомобили

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На дорогах невозможно полностью исключить непредвиденных ситуаций. Бизнес часто сталкивается с дополнительными расходами из-за поломок техники, аварий и вынужденных простоев, которые ведут к потере времени и прибыли. Сегодня лизинг — это не просто финансовая услуга, а полноценный B2B-сервис, который помогает минимизировать риски и снизить непредвиденные затраты, отметили в "Альфа-Лизинге".Программа "Помощь на дороге" предоставляет клиентам поддержку в любых дорожных ситуациях - от незначительного ДТП до серьезной поломки автомобиля. Независимо от причины, сотрудники службы оперативно выезжают на место происшествия.Программа "Помощь на дороге" действует по всей России и имеет два уровня услуг: базовый, который включает эвакуацию, замену колес, подзарядку аккумулятора и юридическую помощь, а также расширенный, предусматривающий помощь аварийного комиссара, организацию такси, сбор справок и вскрытие автомобиля в сложных ситуациях, ремонт на месте.Большинство затрат по программе "Помощь на дороге" уже включены в договор лизинга. Клиенты могут неоднократно обращаться за помощью в течении всего срока действия услуги. В ряде случаев неисправности устраняются прямо на месте, исключая необходимость ожидания эвакуатора и дополнительных расходов.Среднее время прибытия аварийного комиссара или технического специалиста — 30 минут. Сервис работает круглосуточно и без выходных, обеспечивая стабильность бизнеса в любых обстоятельствах и в любое время, добавили в "Альфа-Лизинге".Как сэкономить 600 тысяч рублей на эвакуации спецтехникиНа 58-м километре трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург произошла серьезная авария с участием трех самосвалов Shacman. Они были новыми и передвигались без груза, поэтому обошлось без пострадавших. Однако клиенту требовалась срочная эвакуация техники, так как ее простой грозил срывом сроков и возможными штрафами.Эвакуация оказалась сложной: у одного самосвала отсутствовала передняя ось, у другого заклинило селектор передач, у третьего были пробиты радиаторы и сломан кардан. Все самосвалы требовали особой подготовки перед транспортировкой.Клиент обратился на горячую линию, и аварийный комиссар вместе с бригадой технических специалистов оперативно прибыли на место. Первая эвакуационная бригада приехала через три часа, несмотря на пробки и сложный доступ к технике. Специалисты сразу начали подготовку: выпрямили мосты, подключили пневмосистемы и отключили карданные валы для безопасной транспортировки.Эвакуация заняла более суток: первый самосвал доставили в Санкт-Петербург уже вечером, а два остальных — утром следующего дня. Клиент избежал затрат в 600 тысяч рублей, так как все работы были выполнены в рамках программы "Помощь на дороге", что позволило избежать дополнительных затрат и быстро вернуться к привычному темпу работы.Как оперативно оформить ДТП за один звонокДаже небольшое ДТП может привести к серьезным временным и финансовым потерям. Один из клиентов ООО "Альфамобиль" в Москве мог столкнуться с этой проблемой, попав в незначительное дорожно-транспортное происшествие на Hyundai Tucson (Туксон). Для оформления страхового случая и соблюдения условий лизингового договора было необходимо зафиксировать все повреждения и правильно оформить документы.Клиент позвонил на горячую линию, и уже через 25 минут на место прибыл аварийный комиссар. Специалист осмотрел автомобиль, зафиксировал повреждения, подготовил европротокол и дал консультации по дальнейшим действиям. Без услуги клиенту пришлось бы самостоятельно искать комиссара, договариваться о встрече и ждать его прибытия или приезда сотрудников ГИБДД, что могло бы занять несколько часов.Стоимость услуги составила 4,5 тысячи рублей, но клиент не понес дополнительных расходов, так как помощь была предоставлена в рамках программы. Оперативность сервиса позволила минимизировать простой и избежать финансовых потерь.В среднем по России стоимость услуг аварийного комиссара стоят от 12 до 20 тысяч рублей, а при необходимости эвакуации или устранения последствий ДТП - до 45 тысяч рублей. Кроме того, поиск проверенного специалиста и его ожидание могут занять значительное время.В некоторых случаях аварийные комиссары и вовсе отказываются от выезда, если участников больше двух или один из них скрылся, есть пострадавшие или причинен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей. Клиенты "Альфа-Лизинга", подключившие услугу "Помощь на дороге", застрахованы от таких рисков, так как аварийный комиссар работает на компанию по договору.Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: F7NfYUJCUneP5zsdcKZx

https://ria.ru/20241228/alfa-lizing-1991905467.html

https://ria.ru/20241225/alfa-lizing-1991209783.html

https://ria.ru/20241220/avtomobili-1990447973.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, альфа-лизинг, дороги, бизнес, автомобили