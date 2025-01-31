https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html

"На крючке". На Западе раскрыли, почему Европа не тронет активы России

"На крючке". На Западе раскрыли, почему Европа не тронет активы России - РИА Новости, 31.01.2025

"На крючке". На Западе раскрыли, почему Европа не тронет активы России

Европейские правительства напуганы тем, что Россия в конце концов придет за своими замороженными активами, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские правительства напуганы тем, что Россия в конце концов придет за своими замороженными активами, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Каждая европейская страна в той или иной степени переживает бюджетный кризис, несомненно, многие лидеры этих стран очень хотят помочь Украине, но их возможности уменьшаются. <…> Конечно, есть чрезвычайно лакомый кусок в Euroclear — замороженные российские активы стоимостью 190 миллиардов евро, и другие замороженные российские активы, размещенные в других местах, но Euroclear решительно выступает против захвата этих активов", — утверждает он.Как предположил Меркурис, европейские правительства опасаются возможности начала переговоров между США и Россией в ближайшие недели, что в конечном итоге должно привести к хотя бы частичной отмене санкций."Это должно добавить опасений, что если эти замороженные активы будут присвоены и захвачены для помощи Украине, то в случае отмены санкций, когда Россия придет за своими деньгами, европейские правительства окажутся на крючке", — подытожил он.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что за конфискацией замороженных российских активов Западом последует ответ. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250117/aktivy-1994132204.html

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россия, украина, европа, сергей лавров, euroclear, евросоюз, youtube, в мире