"На крючке". На Западе раскрыли, почему Европа не тронет активы России
Меркурис: Европа не станет трогать активы России из страха оказаться на крючке
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские правительства напуганы тем, что Россия в конце концов придет за своими замороженными активами, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Каждая европейская страна в той или иной степени переживает бюджетный кризис, несомненно, многие лидеры этих стран очень хотят помочь Украине, но их возможности уменьшаются. <…> Конечно, есть чрезвычайно лакомый кусок в Euroclear — замороженные российские активы стоимостью 190 миллиардов евро, и другие замороженные российские активы, размещенные в других местах, но Euroclear решительно выступает против захвата этих активов", — утверждает он.
"Это должно добавить опасений, что если эти замороженные активы будут присвоены и захвачены для помощи Украине, то в случае отмены санкций, когда Россия придет за своими деньгами, европейские правительства окажутся на крючке", — подытожил он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что за конфискацией замороженных российских активов Западом последует ответ. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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