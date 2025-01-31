https://ria.ru/20250131/aeroport-1996731435.html
В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме
В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 31.01.2025
В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме
Реконструкция и открытие аэропорта в столице Абхазии Сухуме значительно увеличит экономический потенциал республики, в том числе в сфере туризма, заявил в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:56:00+03:00
2025-01-31T22:56:00+03:00
2025-01-31T22:56:00+03:00
абхазия
сухум
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СУХУМ, 31 янв - РИА Новости. Реконструкция и открытие аэропорта в столице Абхазии Сухуме значительно увеличит экономический потенциал республики, в том числе в сфере туризма, заявил в пятницу журналистам кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. "Открытие аэропорта в Сухуме позволит увеличить турпоток в республику и качественно повысит экономический потенциал Абхазии", - сказал Гунба. В 2024 году правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта города Сухум. Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум
В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме
Гунба: реконструкция аэропорта в Сухуме увеличит экономический потенциал Абхазии