https://ria.ru/20250131/aeroport-1996731435.html

В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме

В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 31.01.2025

В Абхазии оценили перспективы открытия аэропорта в Сухуме

Реконструкция и открытие аэропорта в столице Абхазии Сухуме значительно увеличит экономический потенциал республики, в том числе в сфере туризма, заявил в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:56:00+03:00

2025-01-31T22:56:00+03:00

2025-01-31T22:56:00+03:00

абхазия

сухум

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СУХУМ, 31 янв - РИА Новости. Реконструкция и открытие аэропорта в столице Абхазии Сухуме значительно увеличит экономический потенциал республики, в том числе в сфере туризма, заявил в пятницу журналистам кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. "Открытие аэропорта в Сухуме позволит увеличить турпоток в республику и качественно повысит экономический потенциал Абхазии", - сказал Гунба. В 2024 году правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта города Сухум. Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.

https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html

абхазия

сухум

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, сухум