Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию
Клеева: напряженность в Абхазии подталкивает туристов к отказу от бронирований
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНа берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии
На берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние годы, заявила РИА Новости куратор программы "Международный гостиничный менеджмент" во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева.
В декабре 2024 года в парламенте Абхазии произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного депутата. В январе член совета старейшин Аполлон Шинкуба заявил, что в случае поражения кандидата в президенты страны Адгура Ардзинбы его сторонникам якобы следует взяться за оружие.
В последние годы Абхазия приобретала все большую популярность среди российских туристов, и сезон 2025 года обещал быть весьма успешным, отметила Клеева. Однако, считает она, нынешняя политическая напряженность играет не на руку турпотоку в страну, и на таком фоне россияне, вероятно, и дальше будут отказываться от бронирований.
«
"Думаю, что это (дальнейшая отмена бронирований - ред.) закономерно. Потому что безопасность региона - это первостепенный фактор для нахождения наших туристов на территории Абхазии", - считает собеседница агентства.
По ее словам, российские туристы, отказывающиеся от планов посетить Абхазию, в первую очередь обращают внимание на черноморское побережье Краснодарского края.
Российские туристы начали отменять туры в Абхазию
18 ноября 2024, 14:24