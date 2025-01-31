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Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию - РИА Новости, 31.01.2025
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Туризм
 
16:43 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996671353.html
Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию
Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию - РИА Новости, 31.01.2025
Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию
Политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:43:00+03:00
2025-01-31T16:43:00+03:00
туризм
новости - туризм
абхазия
краснодарский край
адгур ардзинба
всероссийская академия внешней торговли
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние годы, заявила РИА Новости куратор программы "Международный гостиничный менеджмент" во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева. В декабре 2024 года в парламенте Абхазии произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного депутата. В январе член совета старейшин Аполлон Шинкуба заявил, что в случае поражения кандидата в президенты страны Адгура Ардзинбы его сторонникам якобы следует взяться за оружие. В последние годы Абхазия приобретала все большую популярность среди российских туристов, и сезон 2025 года обещал быть весьма успешным, отметила Клеева. Однако, считает она, нынешняя политическая напряженность играет не на руку турпотоку в страну, и на таком фоне россияне, вероятно, и дальше будут отказываться от бронирований. "Думаю, что это (дальнейшая отмена бронирований - ред.) закономерно. Потому что безопасность региона - это первостепенный фактор для нахождения наших туристов на территории Абхазии", - считает собеседница агентства. По ее словам, российские туристы, отказывающиеся от планов посетить Абхазию, в первую очередь обращают внимание на черноморское побережье Краснодарского края.
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новости - туризм, абхазия, краснодарский край, адгур ардзинба, всероссийская академия внешней торговли
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Краснодарский край, Адгур Ардзинба, Всероссийская академия внешней торговли
Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию

Клеева: напряженность в Абхазии подталкивает туристов к отказу от бронирований

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНа берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии
На берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние годы, заявила РИА Новости куратор программы "Международный гостиничный менеджмент" во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева.
В декабре 2024 года в парламенте Абхазии произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного депутата. В январе член совета старейшин Аполлон Шинкуба заявил, что в случае поражения кандидата в президенты страны Адгура Ардзинбы его сторонникам якобы следует взяться за оружие.
В последние годы Абхазия приобретала все большую популярность среди российских туристов, и сезон 2025 года обещал быть весьма успешным, отметила Клеева. Однако, считает она, нынешняя политическая напряженность играет не на руку турпотоку в страну, и на таком фоне россияне, вероятно, и дальше будут отказываться от бронирований.
«
"Думаю, что это (дальнейшая отмена бронирований - ред.) закономерно. Потому что безопасность региона - это первостепенный фактор для нахождения наших туристов на территории Абхазии", - считает собеседница агентства.
По ее словам, российские туристы, отказывающиеся от планов посетить Абхазию, в первую очередь обращают внимание на черноморское побережье Краснодарского края.
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