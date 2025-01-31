https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996671353.html

Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию

Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию - РИА Новости, 31.01.2025

Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию

Политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:43:00+03:00

2025-01-31T16:43:00+03:00

2025-01-31T16:43:00+03:00

туризм

новости - туризм

абхазия

краснодарский край

адгур ардзинба

всероссийская академия внешней торговли

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние годы, заявила РИА Новости куратор программы "Международный гостиничный менеджмент" во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева. В декабре 2024 года в парламенте Абхазии произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного депутата. В январе член совета старейшин Аполлон Шинкуба заявил, что в случае поражения кандидата в президенты страны Адгура Ардзинбы его сторонникам якобы следует взяться за оружие. В последние годы Абхазия приобретала все большую популярность среди российских туристов, и сезон 2025 года обещал быть весьма успешным, отметила Клеева. Однако, считает она, нынешняя политическая напряженность играет не на руку турпотоку в страну, и на таком фоне россияне, вероятно, и дальше будут отказываться от бронирований. "Думаю, что это (дальнейшая отмена бронирований - ред.) закономерно. Потому что безопасность региона - это первостепенный фактор для нахождения наших туристов на территории Абхазии", - считает собеседница агентства. По ее словам, российские туристы, отказывающиеся от планов посетить Абхазию, в первую очередь обращают внимание на черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984397210.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, абхазия, краснодарский край, адгур ардзинба, всероссийская академия внешней торговли