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Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой - РИА Новости, 30.01.2025
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13:21 30.01.2025 (обновлено: 13:26 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zhiteli-1996346686.html
Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой
Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой - РИА Новости, 30.01.2025
Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой
Жители деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области, где мужчина застрелил троих лесничих, не жаловались на его агрессивное поведение, информации о том, РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:21:00+03:00
2025-01-30T13:26:00+03:00
происшествия
куйбышевский район
калужская область
калуга
сергей беляев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жители деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области, где мужчина застрелил троих лесничих, не жаловались на его агрессивное поведение, информации о том, что он пьет, тоже не было, рассказал РИА Новости замглавы района Сергей Беляй. "Я его немножко знаю. Он вроде не агрессивный такой был, жил там, жалоб на него не поступало от населения. Он заготавливал и продавал местным дрова. Я к нему как-то, помню, обращался, он помогал кустарники вырезать у дороги – у нас там школьный автобус ходил", - рассказал собеседник. По его словам, про мужчину не ходила молва, что он "пьянствовал, гулял, дебоширил". У него, рассказал Беляй, были жена и дети, семья держала скот – корову, поросят. Два года назад жена с детьми уехали в Калугу. "Ранее он был судим за то, что был черный копатель - сам раскопал оружие, у него нашли его дома", - отметил собеседник агентства. Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил троих из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ. Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов. По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html
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куйбышевский район
калужская область
калуга
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происшествия, куйбышевский район, калужская область, калуга, сергей беляев
Происшествия, Куйбышевский район, Калужская область, Калуга, Сергей Беляев
Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой

Местные власти не получали жалоб на обвиняемого в убийстве лесничих под Калугой

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жители деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области, где мужчина застрелил троих лесничих, не жаловались на его агрессивное поведение, информации о том, что он пьет, тоже не было, рассказал РИА Новости замглавы района Сергей Беляй.
"Я его немножко знаю. Он вроде не агрессивный такой был, жил там, жалоб на него не поступало от населения. Он заготавливал и продавал местным дрова. Я к нему как-то, помню, обращался, он помогал кустарники вырезать у дороги – у нас там школьный автобус ходил", - рассказал собеседник.
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По его словам, про мужчину не ходила молва, что он "пьянствовал, гулял, дебоширил". У него, рассказал Беляй, были жена и дети, семья держала скот – корову, поросят. Два года назад жена с детьми уехали в Калугу.
"Ранее он был судим за то, что был черный копатель - сам раскопал оружие, у него нашли его дома", - отметил собеседник агентства.
Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил троих из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.
Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
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ПроисшествияКуйбышевский районКалужская областьКалугаСергей Беляев
 
 
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