https://ria.ru/20250130/zhiteli-1996346686.html

Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой

Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой - РИА Новости, 30.01.2025

Местные власти рассказали об обвиняемом в убийстве лесничих под Калугой

Жители деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области, где мужчина застрелил троих лесничих, не жаловались на его агрессивное поведение, информации о том, РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:21:00+03:00

2025-01-30T13:21:00+03:00

2025-01-30T13:26:00+03:00

происшествия

куйбышевский район

калужская область

калуга

сергей беляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996121854_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_179b5452995b588e0677b88206f194e3.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жители деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области, где мужчина застрелил троих лесничих, не жаловались на его агрессивное поведение, информации о том, что он пьет, тоже не было, рассказал РИА Новости замглавы района Сергей Беляй. "Я его немножко знаю. Он вроде не агрессивный такой был, жил там, жалоб на него не поступало от населения. Он заготавливал и продавал местным дрова. Я к нему как-то, помню, обращался, он помогал кустарники вырезать у дороги – у нас там школьный автобус ходил", - рассказал собеседник. По его словам, про мужчину не ходила молва, что он "пьянствовал, гулял, дебоширил". У него, рассказал Беляй, были жена и дети, семья держала скот – корову, поросят. Два года назад жена с детьми уехали в Калугу. "Ранее он был судим за то, что был черный копатель - сам раскопал оружие, у него нашли его дома", - отметил собеседник агентства. Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил троих из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ. Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов. По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.

https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html

https://ria.ru/20250129/delo-1996120051.html

куйбышевский район

калужская область

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, куйбышевский район, калужская область, калуга, сергей беляев