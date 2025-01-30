https://ria.ru/20250130/zhiteli-1996284401.html

Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти

Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти - РИА Новости, 30.01.2025

Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти

Транспорт, запчасти и икона вошли в очередной гуманитарный груз, который отправили жители Алтайского края участникам спецоперации, сообщают в региональном... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:57:00+03:00

2025-01-30T10:57:00+03:00

2025-01-30T10:57:00+03:00

надежные люди

алтайский край

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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Транспорт, запчасти и икона вошли в очередной гуманитарный груз, который отправили жители Алтайского края участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Около 40 неравнодушных жителей Алтайского края поучаствовали в сборе "Народный фронт. Всё для Победы". Народный фронт направил на передовую очередную партию посылок: РЭБ, мавики, машины, питбайки, мотоцикл, багги, резину, автозапчасти, генераторы, маскостюмы, продукты, душевные письма от земляков и оберег – икону Александра Свирского, которая будет беречь наших парней на фронте и укреплять их веру в Победу", - говорится в сообщении. Сообщается, что вес груза - более 25 тонн, стоимость - почти 7 миллионов рублей. Средства удалось собрать в рамках сбора "Все для Победы".

https://ria.ru/20240530/kvadrokopter-1949263178.html

алтайский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алтайский край