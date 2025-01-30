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Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти - РИА Новости, 30.01.2025
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Надежные люди
 
10:57 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/zhiteli-1996284401.html
Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти
Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти - РИА Новости, 30.01.2025
Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти
Транспорт, запчасти и икона вошли в очередной гуманитарный груз, который отправили жители Алтайского края участникам спецоперации, сообщают в региональном... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:57:00+03:00
2025-01-30T10:57:00+03:00
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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Транспорт, запчасти и икона вошли в очередной гуманитарный груз, который отправили жители Алтайского края участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Около 40 неравнодушных жителей Алтайского края поучаствовали в сборе "Народный фронт. Всё для Победы". Народный фронт направил на передовую очередную партию посылок: РЭБ, мавики, машины, питбайки, мотоцикл, багги, резину, автозапчасти, генераторы, маскостюмы, продукты, душевные письма от земляков и оберег – икону Александра Свирского, которая будет беречь наших парней на фронте и укреплять их веру в Победу", - говорится в сообщении. Сообщается, что вес груза - более 25 тонн, стоимость - почти 7 миллионов рублей. Средства удалось собрать в рамках сбора "Все для Победы".
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алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
Жители Алтайского края отправили участникам СВО транспорт и запчасти

Жители Алтайского края отправили участникам СВО икону, транспорт и запчасти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БАРНАУЛ, 30 янв – РИА Новости. Транспорт, запчасти и икона вошли в очередной гуманитарный груз, который отправили жители Алтайского края участникам спецоперации, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
"Около 40 неравнодушных жителей Алтайского края поучаствовали в сборе "Народный фронт. Всё для Победы". Народный фронт направил на передовую очередную партию посылок: РЭБ, мавики, машины, питбайки, мотоцикл, багги, резину, автозапчасти, генераторы, маскостюмы, продукты, душевные письма от земляков и оберег – икону Александра Свирского, которая будет беречь наших парней на фронте и укреплять их веру в Победу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вес груза - более 25 тонн, стоимость - почти 7 миллионов рублей. Средства удалось собрать в рамках сбора "Все для Победы".
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