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В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины - РИА Новости, 30.01.2025
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22:38 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html
В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины
В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины - РИА Новости, 30.01.2025
В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины
Конец Украины приближается, и винить в нем будут только главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:38:00+03:00
2025-01-30T22:38:00+03:00
в мире
давос
москва
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конец Украины приближается, и винить в нем будут только главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. &lt;…&gt; Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения", — считает он.По словам Хеннингсена, на Украине все вполне может рухнуть очень быстро, а итог переговоров будет катастрофичным для украинцев."Я уверен, что это будет означать, что Украина будет выглядеть совсем иначе", — подытожил он.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.Владимир Зеленский 22 января в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. В четверг издание Financial Times писало, что отправка 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой говорил политик на экономическом форуме, невозможна.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250130/doktorou-1996483599.html
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в мире, давос, москва, владимир зеленский, украина
В мире, Давос, Москва, Владимир Зеленский, Украина
В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины

Журналист Хеннингсен: когда Украина проиграет, Зеленский станет козлом отпущения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конец Украины приближается, и винить в нем будут только главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.
"Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. <…> Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения", — считает он.
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По словам Хеннингсена, на Украине все вполне может рухнуть очень быстро, а итог переговоров будет катастрофичным для украинцев.
"Я уверен, что это будет означать, что Украина будет выглядеть совсем иначе", — подытожил он.
В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский 22 января в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. В четверг издание Financial Times писало, что отправка 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой говорил политик на экономическом форуме, невозможна.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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