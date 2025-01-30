https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html

В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины

В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины - РИА Новости, 30.01.2025

В США раскрыли, какова будет роль Зеленского после падения Украины

Конец Украины приближается, и винить в нем будут только главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:38:00+03:00

2025-01-30T22:38:00+03:00

2025-01-30T22:38:00+03:00

в мире

давос

москва

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конец Украины приближается, и винить в нем будут только главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. <…> Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения", — считает он.По словам Хеннингсена, на Украине все вполне может рухнуть очень быстро, а итог переговоров будет катастрофичным для украинцев."Я уверен, что это будет означать, что Украина будет выглядеть совсем иначе", — подытожил он.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.Владимир Зеленский 22 января в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. В четверг издание Financial Times писало, что отправка 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой говорил политик на экономическом форуме, невозможна.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250130/doktorou-1996483599.html

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996323630.html

давос

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, давос, москва, владимир зеленский, украина