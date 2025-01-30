"Придется уступить". Запад готовится к новому сговору против России
Политолог Топорнин: Трамп не собирается помогать России с Украиной
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Единства западных лидеров по Украине больше нет. Гармонию Вашингтона и Брюсселя нарушил президент США Дональд Трамп. Евросоюз рассчитывает любыми способами удержать в конфликте заокеанского партнера, который, в свою очередь, не собирается уступать союзникам. О чем хотят договориться — в материале РИА Новости.
Тревожный вызов
Возвращение Трампа в Белый дом, как и ожидалось, не вызвало большой радости у европейских лидеров. На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился в Париже с главой Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждали в основном стратегию ЕС при новой американской администрации.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц в Киеве
"Уже понятно, что президент Трамп станет <...> вызовом", — сообщил после беседы Шольц.
Взгляды расходятся на многое, в том числе на украинский конфликт. Трамп не собирается отказываться от диалога с Россией и хочет побыстрее достичь мира.
В ЕС, наоборот, готовятся к эскалации. Макрон заявил, что война не закончится "ни завтра, ни послезавтра". Киевский режим надо продолжать поддерживать. С этим полностью согласны в Еврокомиссии.
"Каждый день сопротивления Украины усиливает ЕС и НАТО", — уверен еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Тем временем в Пентагоне, по информации украинского журналиста Романа Бочкала, уволены или отстранены от работы все ответственные за военные поставки Киеву чиновники. "Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — признался он.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Поддержка без гарантии
В ближайшие три месяца Киев может не получить от Вашингтона вообще ничего. Госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить почти все программы иностранной помощи на 90 дней, включая Украину, пишет издание Politico.
"Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", — пояснил Рубио. Впрочем, по сведениям британской Financial Times, американские дипломаты уже обратились в Госдеп с запросом об исключении для Киева.
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио
Так или иначе, в Европе понимают: большую часть расходов на Украину придется брать на себя. Генсек НАТО Марк Рютте, однако, настаивает: полного выхода Вашингтона из конфликта допускать нельзя. "Нам нужно, чтобы США тоже продолжали участвовать в этом", — сказал он. Без такого союзника вооружать ВСУ в прежних объемах затруднительно. Но в Брюсселе должны быть готовы платить за американское оружие из собственного кармана.
"Если говорить о военных поставках, то нам надо делать больше для Украины. <…> Это сейчас критически важно", — подчеркнул еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.
Только тянуть украинскую лямку в одиночку Брюссель долго не сможет. Еврокомиссар отметил, что финансирование гарантировано лишь на 2025-й. Для следующего года понадобится отдельный разговор с новой американской администрацией.
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Как указывает Bloomberg, европейские чиновники очень обеспокоены непоследовательностью Трампа.
"Они попытаются повлиять на него, пока он готовится вступить в контакт с Владимиром Путиным", — уточняет издание со ссылкой на осведомленные источники.
Игра на выбывание
На самом деле глобальных расхождений в вопросах будущего Украины между США и ЕС нет, отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.
"И те, и другие выступают за то, чтобы Украина оставалась независимой в пределах тех границ, которые сложатся к моменту заключения перемирия. Никто не ставит под сомнение украинскую государственность", — говорит он.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Само мирное соглашение — другое дело. "Трамп поставил задачу любой ценой достичь этого за полгода. Европейцы в принципе не против, но не любой ценой. Они считают, что Киев должен участвовать в переговорах на равных. Для этого и нужна военная помощь. Их концепция такая: нельзя уступать Москве, фактически капитулировать. Но и Трамп помогать России не собирается", — рассуждает эксперт.
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил, что в Брюсселе никто не сомневался в победе Камалы Харрис и руководство ЕС формировали в соответствии с доктриной американской Демпартии.
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
"Получается, что Еврокомиссия представляет собой ее лобби и как бы запрограммирована на решение задач, поставленных демократами. Своих идей у них нет. Тот же еврокомиссар по обороне Кубилюс — совершенно без нужного опыта, его назначили только для того, чтобы проводить соответствующую политику. Остальные так же некомпетентны. В европейских структурах кадровые решения принимались в пользу противников Трампа — вот ключевое противоречие между Брюсселем и Вашингтоном", — указывает политолог.
Теперь же Трамп намерен распространить свои принципы на ЕС. Его ближайший сторонник Илон Маск, например, уже заявил, что в ФРГ наиболее предпочтительна для США "Альтернатива для Германии", обращает внимание Оленченко. Влияние республиканцев усилится, поскольку за ними — государственная власть. Несогласных просто заменят на более лояльных. Европейцам придется пойти на уступки Белому дому. И не только по вопросу Украины.