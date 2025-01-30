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ХАМАС просит вмешаться в ситуацию с освобождением палестинских заключенных
ХАМАС просит вмешаться в ситуацию с освобождением палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025
ХАМАС просит вмешаться в ситуацию с освобождением палестинских заключенных
Палестинское движение ХАМАС призывает посредников вмешаться из-за задержки в освобождении Израилем палестинских заключенных, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:16:00+03:00
2025-01-30T16:16:00+03:00
2025-01-30T16:20:00+03:00
в мире
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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биньямин нетаньяху
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призывает посредников вмешаться из-за задержки в освобождении Израилем палестинских заключенных, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Исаэлем Кацем ранее распорядились заморозить освобождение палестинских заключенных из тюрем, пока не будет гарантирован безопасный выход из Газы израильских заложников в будущем, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности.Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.
https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, биньямин нетаньяху, таиланд, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Таиланд, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС просит вмешаться в ситуацию с освобождением палестинских заключенных
Reuters: ХАМАС призвало посредников вмешаться в освобождение заключенных