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ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль

ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль - РИА Новости, 30.01.2025

ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль

Два израильских заложников и пять граждан Таиланда, освобожденных из плена движения ХАМАС в секторе Газа, въехали на территорию Израиля и направляются к пункту... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:29:00+03:00

2025-01-30T15:29:00+03:00

2025-01-30T15:29:00+03:00

в мире

таиланд

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Два израильских заложников и пять граждан Таиланда, освобожденных из плена движения ХАМАС в секторе Газа, въехали на территорию Израиля и направляются к пункту первичного приема, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Арбель Йехуд, Гади Моше Мозес и пять граждан Таиланда недавно пересекли израильскую границу в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) и сейчас направляются к первоначальному пункту приема", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пункте приема освобожденные израильтяне встретятся со своими близкими, а граждане Таиланда встретятся с представителями властей этой страны. Ранее в четверг движение ХАМАС в рамках внеочередного обмена с Израилем освободило из плена военнослужащую Агам Бергер. В обмен на трех израильских заложников, освобожденных сегодня, Израиль выпустит из тюрем 110 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненное заключение за терроризм.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году