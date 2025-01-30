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ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль
ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль - РИА Новости, 30.01.2025
ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль
Два израильских заложников и пять граждан Таиланда, освобожденных из плена движения ХАМАС в секторе Газа, въехали на территорию Израиля и направляются к пункту... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:29:00+03:00
2025-01-30T15:29:00+03:00
2025-01-30T15:29:00+03:00
в мире
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Два израильских заложников и пять граждан Таиланда, освобожденных из плена движения ХАМАС в секторе Газа, въехали на территорию Израиля и направляются к пункту первичного приема, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Арбель Йехуд, Гади Моше Мозес и пять граждан Таиланда недавно пересекли израильскую границу в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) и сейчас направляются к первоначальному пункту приема", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пункте приема освобожденные израильтяне встретятся со своими близкими, а граждане Таиланда встретятся с представителями властей этой страны. Ранее в четверг движение ХАМАС в рамках внеочередного обмена с Израилем освободило из плена военнослужащую Агам Бергер. В обмен на трех израильских заложников, освобожденных сегодня, Израиль выпустит из тюрем 110 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненное заключение за терроризм.
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Таиланд, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ сообщила, что семеро освобожденных заложников въехали в Израиль
ЦАХАЛ: 2 израильтян и 5 тайцев, освобожденных из плена ХАМАС, въехали в Израиль