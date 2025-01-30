ХАМАС передало Красному Кресту еще семь заложников
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников и семь иностранцев
© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что палестинское движение ХАМАС передало представителям Красного Креста еще двоих израильских заложников и пятерых иностранцев в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
"Согласно информации, семь заложников, включая двух израильтян и пять иностранных граждан, были переданы представителям Красного Креста и направляются к силам ЦАХАЛ и ШАБАС (Службы общей безопасности Израиля – ред.) в секторе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.