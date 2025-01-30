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Израиль освободил третью партию палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025
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19:24 30.01.2025 (обновлено: 20:04 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996477959.html
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных
Израиль освободил 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:24:00+03:00
2025-01-30T20:04:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
таиланд
красный крест
биньямин нетаньяху
тель-авив
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КАИР, 30 янв — РИА Новости. Израиль освободил 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.&quot;Сопротивление (ХАМАС. — Прим. ред.) смогло добиться освобождения третьей партии. &lt;…&gt; Третья партия сделки (по обмену. — Прим. ред.) включала освобождение 110 заключенных, из которых 32 были приговорены к пожизненному заключению, 48 — к различным срокам и 30 являются несовершеннолетними&quot;, — говорится в заявлении.Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности и потребовал от посредников не допускать подобных ситуаций на следующих этапах сделки.В результате этого инцидента власти Израиля приняли решение отложить выпуск из тюрем 110 палестинских заключенных в рамках сегодняшнего обмена. Позднее офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС сообщил, что группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17:00 по местному времени (18:00 мск).В прошлую субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня. В первый раз Тель-Авиву передали трех заложниц. Израиль в обмен освободил из тюрем 90 палестинок.Перемирие на Ближнем ВостокеИзраиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250130/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250130/pentagon-1996230573.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, таиланд, красный крест, биньямин нетаньяху, тель-авив
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Таиланд, Красный Крест, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных

ХАМАС: Израиль освободил 110 палестинских заключенных

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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КАИР, 30 янв — РИА Новости. Израиль освободил 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
«

"Сопротивление (ХАМАС. — Прим. ред.) смогло добиться освобождения третьей партии. <…> Третья партия сделки (по обмену. — Прим. ред.) включала освобождение 110 заключенных, из которых 32 были приговорены к пожизненному заключению, 48 — к различным срокам и 30 являются несовершеннолетними", — говорится в заявлении.

Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности и потребовал от посредников не допускать подобных ситуаций на следующих этапах сделки.
В результате этого инцидента власти Израиля приняли решение отложить выпуск из тюрем 110 палестинских заключенных в рамках сегодняшнего обмена. Позднее офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС сообщил, что группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17:00 по местному времени (18:00 мск).
В прошлую субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня. В первый раз Тель-Авиву передали трех заложниц. Израиль в обмен освободил из тюрем 90 палестинок.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55

Перемирие на Ближнем Востоке

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником
Вчера, 01:45
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуТаиландКрасный КрестБиньямин НетаньяхуТель-Авив
 
 
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