https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996405493.html

ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных

ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025

ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных

Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:38:00+03:00

2025-01-30T16:38:00+03:00

2025-01-30T16:40:00+03:00

в мире

израиль

таиланд

биньямин нетаньяху

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978876539_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c559a28b6ef3d4ee7175d65ec9bfc9ec.jpg

КАИР, 30 янв - РИА Новости. Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Исаэлем Кацем распорядились заморозить освобождение палестинских заключенных из тюрем, пока не будет гарантирован безопасный выход из Газы израильских заложников в будущем. "После обсуждения этого вопроса с посредниками палестинские заключенные будут освобождены в 17.00 по палестинскому времени (18.00 мск)", - сообщается в заявлении офиса ХАМАС. Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности. Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм. -0-

https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994460721.html

израиль

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, таиланд, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году