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ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных
Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:38:00+03:00
2025-01-30T16:38:00+03:00
2025-01-30T16:40:00+03:00
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Исаэлем Кацем распорядились заморозить освобождение палестинских заключенных из тюрем, пока не будет гарантирован безопасный выход из Газы израильских заложников в будущем. "После обсуждения этого вопроса с посредниками палестинские заключенные будут освобождены в 17.00 по палестинскому времени (18.00 мск)", - сообщается в заявлении офиса ХАМАС. Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности. Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, таиланд, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Таиланд, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных
ХАМАС: Израиль освободит из тюрем 110 палестинских заключенных в 18.00 мск