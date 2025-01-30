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ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025
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16:38 30.01.2025 (обновлено: 16:40 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996405493.html
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 30.01.2025
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных
Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:38:00+03:00
2025-01-30T16:40:00+03:00
в мире
израиль
таиланд
биньямин нетаньяху
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Исаэлем Кацем распорядились заморозить освобождение палестинских заключенных из тюрем, пока не будет гарантирован безопасный выход из Газы израильских заложников в будущем. "После обсуждения этого вопроса с посредниками палестинские заключенные будут освобождены в 17.00 по палестинскому времени (18.00 мск)", - сообщается в заявлении офиса ХАМАС. Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности. Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм. -0-
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в мире, израиль, таиланд, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Таиланд, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных

ХАМАС: Израиль освободит из тюрем 110 палестинских заключенных в 18.00 мск

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские полицейские
Израильские полицейские - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские полицейские. Архивное фото
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из израильских тюрем в 17.00 по местному времени (18.00 мск), заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Исаэлем Кацем распорядились заморозить освобождение палестинских заключенных из тюрем, пока не будет гарантирован безопасный выход из Газы израильских заложников в будущем.
«
"После обсуждения этого вопроса с посредниками палестинские заключенные будут освобождены в 17.00 по палестинскому времени (18.00 мск)", - сообщается в заявлении офиса ХАМАС.
Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности. Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм. -0-
Заключенные в израильской тюрьме - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС
19 января, 12:42
 
В миреИзраильТаиландБиньямин НетаньяхуХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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