https://ria.ru/20250130/zaes-1996486016.html

МАГАТЭ анонсировало ротацию специалистов на ЗАЭС на следующей неделе

МАГАТЭ анонсировало ротацию специалистов на ЗАЭС на следующей неделе - РИА Новости, 30.01.2025

МАГАТЭ анонсировало ротацию специалистов на ЗАЭС на следующей неделе

Ротация специалистов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) запланирована на следующей неделе, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:13:00+03:00

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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Ротация специалистов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) запланирована на следующей неделе, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Ротация специалистов на ЗАЭС запланирована на следующую неделю", - говорится в сообщении Агентства, опубликованном на его официальном портале.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.

https://ria.ru/20250129/grossi-1996194360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магатэ, запорожская аэс, в мире, днепр (город), энергодар, европа