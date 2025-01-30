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Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах - РИА Новости, 30.01.2025
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14:06 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/yazyk-1996354677.html
Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах
Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах - РИА Новости, 30.01.2025
Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык, - по его словам, РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:06:00+03:00
2025-01-30T14:06:00+03:00
в мире
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константин бондаренко
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еврокомиссия
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык, - по его словам, такое положение не соответствует конституции. Ранее Креминь заявлял, что в стране проявляются признаки замедления темпов украинизации, молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни. "К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке", – написал Креминь в социальной сети Facebook*. По его словам, такой режим двуязычия, который до сих пор сохраняется в сфере медиа, не соответствует конституционному статусу украинского языка. "Такая практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена", - добавил Креминь. Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html
https://ria.ru/20250127/rada-1995805725.html
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в мире, украина, россия, тарас креминь, константин бондаренко, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Константин Бондаренко, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах

Языковой омбудсмен Украины Креминь пожаловался на русский язык в телеэфирах

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык, - по его словам, такое положение не соответствует конституции.
Ранее Креминь заявлял, что в стране проявляются признаки замедления темпов украинизации, молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.
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"К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке", – написал Креминь в социальной сети Facebook*.
По его словам, такой режим двуязычия, который до сих пор сохраняется в сфере медиа, не соответствует конституционному статусу украинского языка. "Такая практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена", - добавил Креминь.
Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас.
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После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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В миреУкраинаРоссияТарас КреминьКонстантин БондаренкоВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
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