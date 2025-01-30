https://ria.ru/20250130/yazyk-1996354677.html

Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах

Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах - РИА Новости, 30.01.2025

Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык, - по его словам, РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:06:00+03:00

2025-01-30T14:06:00+03:00

2025-01-30T14:06:00+03:00

в мире

украина

россия

тарас креминь

константин бондаренко

верховная рада украины

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык, - по его словам, такое положение не соответствует конституции. Ранее Креминь заявлял, что в стране проявляются признаки замедления темпов украинизации, молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни. "К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке", – написал Креминь в социальной сети Facebook*. По его словам, такой режим двуязычия, который до сих пор сохраняется в сфере медиа, не соответствует конституционному статусу украинского языка. "Такая практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена", - добавил Креминь. Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html

https://ria.ru/20250127/rada-1995805725.html

https://rsport.ria.ru/20241204/ukraina-1987418734.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, тарас креминь, константин бондаренко, верховная рада украины, еврокомиссия