Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык в телеэфирах
Языковой омбудсмен Украины Креминь пожаловался на русский язык в телеэфирах
© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык, - по его словам, такое положение не соответствует конституции.
Ранее Креминь заявлял, что в стране проявляются признаки замедления темпов украинизации, молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.
"К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке", – написал Креминь в социальной сети Facebook*.
По его словам, такой режим двуязычия, который до сих пор сохраняется в сфере медиа, не соответствует конституционному статусу украинского языка. "Такая практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена", - добавил Креминь.
Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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