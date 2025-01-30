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В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ - РИА Новости, 30.01.2025
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14:51 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/yaroslavl-1996370353.html
В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ
В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ - РИА Новости, 30.01.2025
В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ
Полиция задержала троих молодых людей 2005-2009 годов рождения, подозреваемых в избиении мужчины на остановке у ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:51:00+03:00
2025-01-30T14:51:00+03:00
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Полиция задержала троих молодых людей 2005-2009 годов рождения, подозреваемых в избиении мужчины на остановке у ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской области. Жительница Ярославля опубликовала историю в соцсетях, в которой рассказала, что группа из 15 подростков жестоко избила ее сына на остановке у торгового центра. По ее словам, трое пинали его ногами, пока он не потерял сознание. Женщина отметила, что инцидент произошел вечером 25 января. СУСК и УМВД по региону сообщили о проведении проверки по факту публикации. "Установлено, что трое граждан 2005, 2007 и 2009 годов рождения вечером 25 января в районе торгового центра нанесли телесные повреждения молодому человеку. В настоящее время задержанные переданы в следственные органы", - говорится в сообщении. Сообщается, что личности молодых людей установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ярославскому району. Задержанным инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". По данным полиции, продолжается работа по установлению и задержанию других причастных к произошедшему у ТЦ.
https://ria.ru/20250129/izbienie-1996184142.html
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область
В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ

В Ярославле задержали троих подростков, подозреваемых в избиении мужчины у ТЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Полиция задержала троих молодых людей 2005-2009 годов рождения, подозреваемых в избиении мужчины на остановке у ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской области.
Жительница Ярославля опубликовала историю в соцсетях, в которой рассказала, что группа из 15 подростков жестоко избила ее сына на остановке у торгового центра. По ее словам, трое пинали его ногами, пока он не потерял сознание. Женщина отметила, что инцидент произошел вечером 25 января. СУСК и УМВД по региону сообщили о проведении проверки по факту публикации.
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Подростков, избивших пенсионера, отправили под домашний арест
Вчера, 18:24
"Установлено, что трое граждан 2005, 2007 и 2009 годов рождения вечером 25 января в районе торгового центра нанесли телесные повреждения молодому человеку. В настоящее время задержанные переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что личности молодых людей установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ярославскому району. Задержанным инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
По данным полиции, продолжается работа по установлению и задержанию других причастных к произошедшему у ТЦ.
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