https://ria.ru/20250130/yaroslavl-1996370353.html

В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ

В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ - РИА Новости, 30.01.2025

В Ярославле задержали подростков, избивших мужчину на остановке у ТЦ

Полиция задержала троих молодых людей 2005-2009 годов рождения, подозреваемых в избиении мужчины на остановке у ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:51:00+03:00

2025-01-30T14:51:00+03:00

2025-01-30T14:51:00+03:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Полиция задержала троих молодых людей 2005-2009 годов рождения, подозреваемых в избиении мужчины на остановке у ТЦ в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской области. Жительница Ярославля опубликовала историю в соцсетях, в которой рассказала, что группа из 15 подростков жестоко избила ее сына на остановке у торгового центра. По ее словам, трое пинали его ногами, пока он не потерял сознание. Женщина отметила, что инцидент произошел вечером 25 января. СУСК и УМВД по региону сообщили о проведении проверки по факту публикации. "Установлено, что трое граждан 2005, 2007 и 2009 годов рождения вечером 25 января в районе торгового центра нанесли телесные повреждения молодому человеку. В настоящее время задержанные переданы в следственные органы", - говорится в сообщении. Сообщается, что личности молодых людей установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ярославскому району. Задержанным инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". По данным полиции, продолжается работа по установлению и задержанию других причастных к произошедшему у ТЦ.

https://ria.ru/20250129/izbienie-1996184142.html

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