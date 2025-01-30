https://ria.ru/20250130/yandeks-1996383540.html

"Яндекс" выложил в открытый доступ исходный код инструмента Perforator

"Яндекс" выложил в открытый доступ исходный код инструмента Perforator - РИА Новости, 30.01.2025

"Яндекс" выложил в открытый доступ исходный код инструмента Perforator

Компания "Яндекс" выложила в открытый доступ исходный код инструмента Perforator, который поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:43:00+03:00

2025-01-30T15:43:00+03:00

2025-01-30T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Компания "Яндекс" выложила в открытый доступ исходный код инструмента Perforator, который поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, сообщили в пресс-службе "Яндекса".Там отметили, что данное решение поможет бизнесу сократить расходы на серверы до 20%.Инструмент помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени. Используя его, разработчики могут увидеть, как распределяются ресурсы серверов и какие программы расходуют их больше всего. Perforator не нарушает требования информационной безопасности, вся информация о коде остается внутри компании."Мы выложили код Perforator в открытый доступ, так как верим в важность обмена экспертизой с IT-сообществом и хотим давать дополнительные возможности бизнесам и разработчикам. Также мы планируем и дальше развивать инструмент. Например, улучшим его взаимодействие с популярными языками программирования, такими как Python и Java, и добавим инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код", — приводит пресс-служба слова СТО "Яндекс Поиска" Алексея Гусакова.В компании уточнили, что "Яндекс" уже использует Perforator для мониторинга нагрузки серверов и оптимизации работы своих крупнейших сервисов, например, "Поиска" и "Рекламы".Как сообщил РИА Новости генеральный директор Telecom Daily, аналитик Денис Кусков, Perforator может принести значительную экономию для бизнеса."По открытым источникам, в России насчитывается около 300 тысяч серверов, что даже с консервативными оценками означает 7 миллионов процессоров, на поддержку которых компании тратят около 25 миллиардов рублей в год. Внедрение Perforator может помочь снизить эти расходы на 10% сразу и до 20% при более глубокой оптимизации, что эквивалентно экономии в 2,5–5 миллиардов рублей ежегодно. Для небольших компаний с парком от 10 до 100 серверов это означает снижение затрат от 80 тысяч до 2 миллионов рублей в год. Крупные компании, управляющие десятками тысяч серверов, могут экономить от 100 до 200 миллионов рублей ежегодно", – сказал Кусков.

https://ria.ru/20250114/sistema-1993708344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, яндекс, денис кусков, telecom daily, технологии