Рейтинг@Mail.ru
Wildberries в тестовом режиме запустит сервис "Чаевые" - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/wildberries-1996347147.html
Wildberries в тестовом режиме запустит сервис "Чаевые"
Wildberries в тестовом режиме запустит сервис "Чаевые" - РИА Новости, 30.01.2025
Wildberries в тестовом режиме запустит сервис "Чаевые"
Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает в приложении возможность оставить чаевые менеджерам своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьерам: сумма... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:24:00+03:00
2025-01-30T13:24:00+03:00
экономика
технологии
яндекс.маркет
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858491212_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_f87945dfae8ab080d9119735dac1f90b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает в приложении возможность оставить чаевые менеджерам своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьерам: сумма ограничена 1 тысячей рублей, пока услуга будет доступна лишь ряду покупателей, но постепенно охват будет расширяться, сообщает компания. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) запускает в тестовом формате сервис "Чаевые". Покупатели смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса. На первом этапе тестирования сервисом может воспользоваться ограниченная группа покупателей. Постепенно он станет доступен всем российским пользователям", - говорится в сообщении. Оставить чаевые можно будет через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа, опция будет доступна на этапе оценки качества доставки заказа или обслуживания в ПВЗ. Сумма чаевых может составлять до 1 тысячи рублей - пока они будут списываться с банковской карты, привязанной к профилю пользователя, однако в будущем оставить чаевые можно будет и с помощью WB Кошелька, уточнили в компании. Сервис появится уже в ближайшее время у части пользователей мобильного приложения Wildberries на iOS и Android после обновления до последней версии. Wildberries - уже второй российский маркетплейс, запустивший услугу чаевых, первым в июле прошлого года эту опцию внедрил "Яндекс Маркет" в июле прошлого года. В декабре в компании рассказывали РИА Новости, что россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250114/vzryv-1993731472.html
https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858491212_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_93eb92b4de83b4cfc8ecbe927e41dd69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, яндекс.маркет, wildberries
Экономика, Технологии, Яндекс.Маркет, Wildberries
Wildberries в тестовом режиме запустит сервис "Чаевые"

Wildberries запускает сервис "Чаевые" для менеджеров ПВЗ и курьеров

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкОдин из пунктов выдачи заказов Wildberries
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает в приложении возможность оставить чаевые менеджерам своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьерам: сумма ограничена 1 тысячей рублей, пока услуга будет доступна лишь ряду покупателей, но постепенно охват будет расширяться, сообщает компания.
"Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) запускает в тестовом формате сервис "Чаевые". Покупатели смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса. На первом этапе тестирования сервисом может воспользоваться ограниченная группа покупателей. Постепенно он станет доступен всем российским пользователям", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries
14 января, 20:12
Оставить чаевые можно будет через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа, опция будет доступна на этапе оценки качества доставки заказа или обслуживания в ПВЗ. Сумма чаевых может составлять до 1 тысячи рублей - пока они будут списываться с банковской карты, привязанной к профилю пользователя, однако в будущем оставить чаевые можно будет и с помощью WB Кошелька, уточнили в компании.
Сервис появится уже в ближайшее время у части пользователей мобильного приложения Wildberries на iOS и Android после обновления до последней версии.
Wildberries - уже второй российский маркетплейс, запустивший услугу чаевых, первым в июле прошлого года эту опцию внедрил "Яндекс Маркет" в июле прошлого года. В декабре в компании рассказывали РИА Новости, что россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:01
 
ЭкономикаТехнологииЯндекс.МаркетWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала