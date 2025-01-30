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В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 30.01.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:19:00+03:00
2025-01-30T00:19:00+03:00
2025-01-30T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
На Украине в городе Сумы прогремели взрывы