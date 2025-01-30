https://ria.ru/20250130/vsu-1996494632.html

Украинские военные накапливают силы в Черниговской области

Украинские военные накапливают силы в Черниговской области - РИА Новости, 30.01.2025

Украинские военные накапливают силы в Черниговской области

Вооруженные силы Украины накапливают силы в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:49:00+03:00

2025-01-30T21:49:00+03:00

2025-01-30T21:49:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины накапливают силы в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Городнянском районе (Черниговской области Украины - ред.) местные жители часто видят в посадках военную технику и самих военных. Они часто перемещаются. Их отличает, со слов местного населения, новая красивая форма и то, что техника свежеокрашена, то есть, не видно, чтобы она участвовала в боях", - рассказал Лебедев. По его мнению, украинские военные могут готовится к новой провокации на границе с Россией. "Есть мнение, что ВСУ подготавливают с подачи западных кураторов провокацию", - добавил он. По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, в основном около 30-ти лет. Там же идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО. Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины.

https://ria.ru/20250130/naemnik-1996491253.html

https://ria.ru/20250130/vsu-1996491142.html

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