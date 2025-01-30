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Украинские военные накапливают силы в Черниговской области - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996494632.html
Украинские военные накапливают силы в Черниговской области
Украинские военные накапливают силы в Черниговской области - РИА Новости, 30.01.2025
Украинские военные накапливают силы в Черниговской области
Вооруженные силы Украины накапливают силы в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:49:00+03:00
2025-01-30T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины накапливают силы в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Городнянском районе (Черниговской области Украины - ред.) местные жители часто видят в посадках военную технику и самих военных. Они часто перемещаются. Их отличает, со слов местного населения, новая красивая форма и то, что техника свежеокрашена, то есть, не видно, чтобы она участвовала в боях", - рассказал Лебедев. По его мнению, украинские военные могут готовится к новой провокации на границе с Россией. "Есть мнение, что ВСУ подготавливают с подачи западных кураторов провокацию", - добавил он. По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, в основном около 30-ти лет. Там же идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО. Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины.
https://ria.ru/20250130/naemnik-1996491253.html
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в мире, украина, черниговская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные накапливают силы в Черниговской области

Лебедев: ВСУ накапливают силы в Черниговской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины накапливают силы в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В Городнянском районе (Черниговской области Украины - ред.) местные жители часто видят в посадках военную технику и самих военных. Они часто перемещаются. Их отличает, со слов местного населения, новая красивая форма и то, что техника свежеокрашена, то есть, не видно, чтобы она участвовала в боях", - рассказал Лебедев.
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По его мнению, украинские военные могут готовится к новой провокации на границе с Россией.
"Есть мнение, что ВСУ подготавливают с подачи западных кураторов провокацию", - добавил он.
По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, в основном около 30-ти лет. Там же идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.
Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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