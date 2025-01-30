Рейтинг@Mail.ru
Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 30.01.2025 (обновлено: 21:05 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsu-1996491142.html
Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело
Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело - РИА Новости, 30.01.2025
Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело
Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в четверг мирного населения в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:56:00+03:00
2025-01-30T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в четверг мирного населения в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ."ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 30 января 2025 года боевики ВФУ, совершили целенаправленный обстрел населенных пунктов в Рыльском и Кореневском районах Курской области, где проживают мирные жители", - говорится в сообщении.Отмечается, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в деревне Воронок Рыльского района. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Коренево, Никипеловка и Секерино Кореневского района."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
https://ria.ru/20250130/energodar-1996420858.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Россия, Украина
Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело

Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу жителей Курской области, завели дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в четверг мирного населения в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 30 января 2025 года боевики ВФУ, совершили целенаправленный обстрел населенных пунктов в Рыльском и Кореневском районах Курской области, где проживают мирные жители", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
Вчера, 12:27
Отмечается, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в деревне Воронок Рыльского района. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Коренево, Никипеловка и Секерино Кореневского района.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавили в ведомстве.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала