https://ria.ru/20250130/vsu-1996491142.html

Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело

Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело - РИА Новости, 30.01.2025

Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело

Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в четверг мирного населения в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:56:00+03:00

2025-01-30T20:56:00+03:00

2025-01-30T21:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в четверг мирного населения в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ."ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 30 января 2025 года боевики ВФУ, совершили целенаправленный обстрел населенных пунктов в Рыльском и Кореневском районах Курской области, где проживают мирные жители", - говорится в сообщении.Отмечается, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела в деревне Воронок Рыльского района. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Коренево, Никипеловка и Секерино Кореневского района."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

https://ria.ru/20250130/energodar-1996420858.html

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следственный комитет россии (ск рф), курская область, россия, украина