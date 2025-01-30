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На Украине подтвердили данные о семи тысячах заключенных в рядах ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996481355.html
На Украине подтвердили данные о семи тысячах заключенных в рядах ВСУ
На Украине подтвердили данные о семи тысячах заключенных в рядах ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
На Украине подтвердили данные о семи тысячах заключенных в рядах ВСУ
Министерство юстиции Украины подтвердило в четверг опубликованные ранее СМИ данные о семи тысячах заключенных, подписавших контракт с ВСУ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:45:00+03:00
2025-01-30T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подтвердило в четверг опубликованные ранее СМИ данные о семи тысячах заключенных, подписавших контракт с ВСУ. Накануне телеканал Sky News сообщил, что почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ. "Почти семь тысяч осужденных вступили в ряды ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале минюста, еще 1300 заключенных "колеблются" в выборе подразделения, но также готовы заключить контракт. В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня 2024 года телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996394296.html
https://ria.ru/20250130/de-1996387392.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины
На Украине подтвердили данные о семи тысячах заключенных в рядах ВСУ

Минюст Украины: почти семь тысяч заключенных подписали контракт с ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подтвердило в четверг опубликованные ранее СМИ данные о семи тысячах заключенных, подписавших контракт с ВСУ.
Накануне телеканал Sky News сообщил, что почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ.
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"Почти семь тысяч осужденных вступили в ряды ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста.
Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале минюста, еще 1300 заключенных "колеблются" в выборе подразделения, но также готовы заключить контракт.
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня 2024 года телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
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