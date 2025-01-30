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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа - РИА Новости, 30.01.2025
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа
Три округа Херсонской области обесточены из-за обстрела ВСУ, энергетики приступили к устранению аварии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:23:00+03:00
2025-01-30T18:23:00+03:00
2025-01-30T18:29:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Три округа Херсонской области обесточены из-за обстрела ВСУ, энергетики приступили к устранению аварии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В результате обстрела повреждены линии электропередачи, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, энергетики уже работают на месте, устраняя повреждения."В ближайший час планируется восстановить подачу электроэнергии по резервным линиям для большинства потребителей. Полное устранение последствий аварии запланировано на завтра", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html
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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа
В Херсонской области из-за украинского обстрела обесточены три округа