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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 30.01.2025 (обновлено: 18:29 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsu-1996462456.html
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа - РИА Новости, 30.01.2025
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа
Три округа Херсонской области обесточены из-за обстрела ВСУ, энергетики приступили к устранению аварии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:23:00+03:00
2025-01-30T18:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
скадовск
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Три округа Херсонской области обесточены из-за обстрела ВСУ, энергетики приступили к устранению аварии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В результате обстрела повреждены линии электропередачи, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, энергетики уже работают на месте, устраняя повреждения."В ближайший час планируется восстановить подачу электроэнергии по резервным линиям для большинства потребителей. Полное устранение последствий аварии запланировано на завтра", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Скадовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа

В Херсонской области из-за украинского обстрела обесточены три округа

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Три округа Херсонской области обесточены из-за обстрела ВСУ, энергетики приступили к устранению аварии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрела повреждены линии электропередачи, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики уже работают на месте, устраняя повреждения.
"В ближайший час планируется восстановить подачу электроэнергии по резервным линиям для большинства потребителей. Полное устранение последствий аварии запланировано на завтра", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоСкадовскВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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