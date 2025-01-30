https://ria.ru/20250130/vsu-1996347849.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в Курской области - РИА Новости, 30.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:27:00+03:00

2025-01-30T13:27:00+03:00

2025-01-30T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

https://ria.ru/20250130/diversanty-1996292254.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)