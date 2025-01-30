Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 240 военных в Курской области
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.