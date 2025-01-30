https://ria.ru/20250130/vsu-1996338246.html

Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки

Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки - РИА Новости, 30.01.2025

Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки

Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:02:00+03:00

2025-01-30T13:02:00+03:00

2025-01-30T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250108/vsu-1992831394.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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херсонская область , днепр (город), россия