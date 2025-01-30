https://ria.ru/20250130/vsu-1996338246.html
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки - РИА Новости, 30.01.2025
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:02:00+03:00
2025-01-30T13:02:00+03:00
2025-01-30T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250108/vsu-1992831394.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки
ВСУ нанесли удар по жилым домам в центре Каховки в Херсонской области