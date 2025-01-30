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Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996338246.html
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки - РИА Новости, 30.01.2025
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:02:00+03:00
2025-01-30T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия
Украинские войска обстреляли жилые дома в центре Каховки

ВСУ нанесли удар по жилым домам в центре Каховки в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитое окно дома. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.
"Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела со стороны ВСУ АЗС в Новой Каховке Херсонской области. 8 января 2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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8 января, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Россия
 
 
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