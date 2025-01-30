Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.01.2025 (обновлено: 12:23 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsu-1996324055.html
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:22:00+03:00
2025-01-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Артиллерист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Российская армия воспользовалась "проклятием 150-й": что творится на фронте
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала