https://ria.ru/20250130/vsu-1996324055.html

ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"

Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:22:00+03:00

2025-01-30T12:22:00+03:00

2025-01-30T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато