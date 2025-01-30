https://ria.ru/20250130/vsu-1996324055.html
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:22:00+03:00
2025-01-30T12:22:00+03:00
2025-01-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Восток"