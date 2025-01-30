https://ria.ru/20250130/vsu-1996323035.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"

Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:20:00+03:00

2025-01-30T12:20:00+03:00

2025-01-30T12:22:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250130/kremennaya-1996252712.html

россия

волчанск

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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)