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ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 30.01.2025 (обновлено: 12:22 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsu-1996323035.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"
Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:20:00+03:00
2025-01-30T12:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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россия
волчанск
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"

Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили до 50 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Кременной
08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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