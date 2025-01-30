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ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"
Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:20:00+03:00
2025-01-30T12:20:00+03:00
2025-01-30T12:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
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волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска, противник потерял до 50 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Севера"
Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили до 50 солдат