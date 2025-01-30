https://ria.ru/20250130/vsu-1996322643.html

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр"

Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 55 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:20:00+03:00

2025-01-30T12:20:00+03:00

2025-01-30T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 55 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)