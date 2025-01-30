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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 55 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:20:00+03:00
2025-01-30T12:20:00+03:00
2025-01-30T12:20:00+03:00
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запорожская область
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 55 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 55 военных и два автомобиля в зоне действий группировки "Днепр"