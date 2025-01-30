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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.01.2025 (обновлено: 12:19 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsu-1996322084.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 30.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих и две боевые... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:18:00+03:00
2025-01-30T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250130/diversanty-1996292254.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 550 военных и две боевые машины в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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