https://ria.ru/20250130/vsu-1996319857.html

Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части

Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части - РИА Новости, 30.01.2025

Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части

Украинские военнослужащие массово самовольно оставляют свои воинские части и пускаются в бега, так поступили около 100 тысяч человек, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:16:00+03:00

2025-01-30T12:16:00+03:00

2025-01-30T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие массово самовольно оставляют свои воинские части и пускаются в бега, так поступили около 100 тысяч человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега", - говорится в сводке российского военного ведомства.В Министерстве также подчеркнули, что изменение законодательства по снижению возраста мобилизации является единственным способом для Зеленского "задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе".

https://ria.ru/20250129/ssha-1996164938.html

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2025

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс