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Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части
Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части - РИА Новости, 30.01.2025
Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части
Украинские военнослужащие массово самовольно оставляют свои воинские части и пускаются в бега, так поступили около 100 тысяч человек, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:16:00+03:00
2025-01-30T12:16:00+03:00
2025-01-30T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие массово самовольно оставляют свои воинские части и пускаются в бега, так поступили около 100 тысяч человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега", - говорится в сводке российского военного ведомства.В Министерстве также подчеркнули, что изменение законодательства по снижению возраста мобилизации является единственным способом для Зеленского "задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе".
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс
Около ста тысяч украинских военных оставили свои воинские части
МО: около ста тысяч украинских военных самовольно оставили свои воинские части