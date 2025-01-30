Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996299409.html
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский
Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:43:00+03:00
2025-01-30T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в складывающийся там "мешок", как в освобожденной ранее ВС РФ Великой Новоселке, где прекратила боевое существование 110-я бригада ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Противник выше Селидово старается сопротивляться, севернее Селидово, ближе к Покровску (нашему Красноармейску) старается – серьезные туда даже подкидывает бригады 150-й серии. Для чего? Чтобы удержать наше движение на запад к днепропетровской границе, туда к Днепропетровской области. И чтобы у нас не было охвата, вот скажем так, вот с запада и на север не было охвата Красноармейска. Потому что у нас же идет еще охват со стороны Мирнограда, где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова (Мирнограда), и в сторону Константиновки, и туда в сторону Торецка. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду ВСУ на гибель. Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, она потеряла там до 60-70% личного состава, сил и средств. Об освобождении подразделениями группировки "Восток" населенного пункта Великая Новоселка в ДНР Минобороны России сообщило в воскресенье.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html
https://ria.ru/20250130/pokrovsk-1981175698.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский

Кимаковский: ВСУ сопротивляются под Красноармейском, чтобы не попасть в "мешок"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в складывающийся там "мешок", как в освобожденной ранее ВС РФ Великой Новоселке, где прекратила боевое существование 110-я бригада ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Противник выше Селидово старается сопротивляться, севернее Селидово, ближе к Покровску (нашему Красноармейску) старается – серьезные туда даже подкидывает бригады 150-й серии. Для чего? Чтобы удержать наше движение на запад к днепропетровской границе, туда к Днепропетровской области. И чтобы у нас не было охвата, вот скажем так, вот с запада и на север не было охвата Красноармейска. Потому что у нас же идет еще охват со стороны Мирнограда, где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова (Мирнограда), и в сторону Константиновки, и туда в сторону Торецка. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Военный эксперт назвал условие для переговоров Украины с Россией
10:30
Он уточнил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду ВСУ на гибель.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, она потеряла там до 60-70% личного состава, сил и средств. Об освобождении подразделениями группировки "Восток" населенного пункта Великая Новоселка в ДНР Минобороны России сообщило в воскресенье.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала