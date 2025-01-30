https://ria.ru/20250130/vsu-1996299409.html
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский
Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:43:00+03:00
2025-01-30T11:43:00+03:00
2025-01-30T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в складывающийся там "мешок", как в освобожденной ранее ВС РФ Великой Новоселке, где прекратила боевое существование 110-я бригада ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Противник выше Селидово старается сопротивляться, севернее Селидово, ближе к Покровску (нашему Красноармейску) старается – серьезные туда даже подкидывает бригады 150-й серии. Для чего? Чтобы удержать наше движение на запад к днепропетровской границе, туда к Днепропетровской области. И чтобы у нас не было охвата, вот скажем так, вот с запада и на север не было охвата Красноармейска. Потому что у нас же идет еще охват со стороны Мирнограда, где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова (Мирнограда), и в сторону Константиновки, и туда в сторону Торецка. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду ВСУ на гибель. Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, она потеряла там до 60-70% личного состава, сил и средств. Об освобождении подразделениями группировки "Восток" населенного пункта Великая Новоселка в ДНР Минобороны России сообщило в воскресенье.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html
https://ria.ru/20250130/pokrovsk-1981175698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский
Кимаковский: ВСУ сопротивляются под Красноармейском, чтобы не попасть в "мешок"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в складывающийся там "мешок", как в освобожденной ранее ВС РФ Великой Новоселке, где прекратила боевое существование 110-я бригада ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Противник выше Селидово старается сопротивляться, севернее Селидово, ближе к Покровску (нашему Красноармейску) старается – серьезные туда даже подкидывает бригады 150-й серии. Для чего? Чтобы удержать наше движение на запад к днепропетровской границе, туда к Днепропетровской области. И чтобы у нас не было охвата, вот скажем так, вот с запада и на север не было охвата Красноармейска. Потому что у нас же идет еще охват со стороны Мирнограда, где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова (Мирнограда), и в сторону Константиновки, и туда в сторону Торецка. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду ВСУ на гибель.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин
заявил РИА Новости, что украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР
, была полностью уничтожена, она потеряла там до 60-70% личного состава, сил и средств. Об освобождении подразделениями группировки "Восток" населенного пункта Великая Новоселка в ДНР Минобороны России
сообщило в воскресенье.