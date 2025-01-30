https://ria.ru/20250130/vsu-1996299409.html

ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский

ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ сопротивляются у Селидово, боясь попасть в "мешок", заявил Кимаковский

Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:43:00+03:00

2025-01-30T11:43:00+03:00

2025-01-30T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска стараются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском (украинское название – Покровск), чтобы не попасть в складывающийся там "мешок", как в освобожденной ранее ВС РФ Великой Новоселке, где прекратила боевое существование 110-я бригада ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Противник выше Селидово старается сопротивляться, севернее Селидово, ближе к Покровску (нашему Красноармейску) старается – серьезные туда даже подкидывает бригады 150-й серии. Для чего? Чтобы удержать наше движение на запад к днепропетровской границе, туда к Днепропетровской области. И чтобы у нас не было охвата, вот скажем так, вот с запада и на север не было охвата Красноармейска. Потому что у нас же идет еще охват со стороны Мирнограда, где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова (Мирнограда), и в сторону Константиновки, и туда в сторону Торецка. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду ВСУ на гибель. Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, она потеряла там до 60-70% личного состава, сил и средств. Об освобождении подразделениями группировки "Восток" населенного пункта Великая Новоселка в ДНР Минобороны России сообщило в воскресенье.

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html

https://ria.ru/20250130/pokrovsk-1981175698.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)