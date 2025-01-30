https://ria.ru/20250130/vsu-1996256183.html

Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска

Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска - РИА Новости, 30.01.2025

Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска

Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, за эти города... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:03:00+03:00

2025-01-30T09:03:00+03:00

2025-01-30T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

краматорск

славянск

россия

ян гагин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, за эти города развернутся серьезные битвы, такое мнение в интервью РИА Новости выразил военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Гагин заявил РИА Новости, что после освобождения Часова Яра, значительная территория которого уже перешла под контроль РФ, откроется дорога в направлении Краматорска и Славянска. "И Краматорск, и Славянск - это крупные города. Противник готовился к их обороне. Там достаточное количество и техники, и живой силы противника. Просто так они их отдавать конечно не собираются. И по большому счету это еще две серьезные битвы", - заявил Гагин. По его словам, "легкой битвы не будет", потому что противник не отдаст эти города "просто так". "Оба города достаточно крупные, примерно такие же как Артемовск", - объяснил собеседник.

https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996239824.html

краматорск

славянск

россия

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краматорск, славянск, россия, ян гагин