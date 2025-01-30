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Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996256183.html
Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска
Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска - РИА Новости, 30.01.2025
Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска
Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, за эти города... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:03:00+03:00
2025-01-30T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
славянск
россия
ян гагин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, за эти города развернутся серьезные битвы, такое мнение в интервью РИА Новости выразил военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Гагин заявил РИА Новости, что после освобождения Часова Яра, значительная территория которого уже перешла под контроль РФ, откроется дорога в направлении Краматорска и Славянска. "И Краматорск, и Славянск - это крупные города. Противник готовился к их обороне. Там достаточное количество и техники, и живой силы противника. Просто так они их отдавать конечно не собираются. И по большому счету это еще две серьезные битвы", - заявил Гагин. По его словам, "легкой битвы не будет", потому что противник не отдаст эти города "просто так". "Оба города достаточно крупные, примерно такие же как Артемовск", - объяснил собеседник.
https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996239824.html
краматорск
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краматорск, славянск, россия, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Славянск, Россия, Ян Гагин
Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска

Гагин: ВСУ долго готовились к обороне Славянска и Краматорска

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВоенно-политический эксперт Ян Гагин
Военно-политический эксперт Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Военно-политический эксперт Ян Гагин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав там большое количество техники и живой силы, за эти города развернутся серьезные битвы, такое мнение в интервью РИА Новости выразил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее Гагин заявил РИА Новости, что после освобождения Часова Яра, значительная территория которого уже перешла под контроль РФ, откроется дорога в направлении Краматорска и Славянска.
"И Краматорск, и Славянск - это крупные города. Противник готовился к их обороне. Там достаточное количество и техники, и живой силы противника. Просто так они их отдавать конечно не собираются. И по большому счету это еще две серьезные битвы", - заявил Гагин.
По его словам, "легкой битвы не будет", потому что противник не отдаст эти города "просто так".
"Оба города достаточно крупные, примерно такие же как Артемовск", - объяснил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскСлавянскРоссияЯн Гагин
 
 
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