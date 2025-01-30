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Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:28 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996243045.html
Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии
Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии - РИА Новости, 30.01.2025
Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии
Подготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:28:00+03:00
2025-01-30T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
великобритания
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Подготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол, заявил РИА Новости российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен". "Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик", - сказал РИА Новости специалист. По словам собеседника агентства, видео свидетельствует как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться. "Посмотрел я видео. Откровенно сказать, оно не может не радовать. Если они будут так готовить всех бойцов, то пожелаем им удачи в этом нелегком, непростом деле. Нам будет намного проще их всех перехлопать… Что штурм окопов, что штурм зданий не может не вызывать улыбку на лице. Я бы, конечно, рекомендовал вообще ко всем занятиям и упражнениям подходить с таким же рвением и энтузиазмом. Пускай они даже штурм здания на коленях делают, как они это делают в окопе. Им на коленях будет, наверное, самое то - двигаться сразу же. И могут это делать еще и по зеркалам, сдавая назад", - пошутил инструктор. В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещается по оборудованному на британском полигоне окопу. Сбежавший в Россию из Великобритании украинский солдат Валерий Федорович С. передал в распоряжение РИА Новости кадры с расположенной вблизи населенного пункта Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания) базы подготовки украинских десантников, где их обучали перед нападением на город Суджа Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
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россия, курская область, великобритания, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Великобритания, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии

Российский инструктор сравнил со страйкболом подготовку ВСУ в Великобритании

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Подготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол, заявил РИА Новости российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен".
"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик", - сказал РИА Новости специалист.
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28 января, 14:29
По словам собеседника агентства, видео свидетельствует как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.
«
"Посмотрел я видео. Откровенно сказать, оно не может не радовать. Если они будут так готовить всех бойцов, то пожелаем им удачи в этом нелегком, непростом деле. Нам будет намного проще их всех перехлопать… Что штурм окопов, что штурм зданий не может не вызывать улыбку на лице. Я бы, конечно, рекомендовал вообще ко всем занятиям и упражнениям подходить с таким же рвением и энтузиазмом. Пускай они даже штурм здания на коленях делают, как они это делают в окопе. Им на коленях будет, наверное, самое то - двигаться сразу же. И могут это делать еще и по зеркалам, сдавая назад", - пошутил инструктор.
В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещается по оборудованному на британском полигоне окопу.
Сбежавший в Россию из Великобритании украинский солдат Валерий Федорович С. передал в распоряжение РИА Новости кадры с расположенной вблизи населенного пункта Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания) базы подготовки украинских десантников, где их обучали перед нападением на город Суджа Курской области.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВеликобританияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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