https://ria.ru/20250130/vsu-1996243045.html

Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии

Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии - РИА Новости, 30.01.2025

Российский инструктор прокомментировал видео с подготовкой ВСУ в Британии

Подготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:28:00+03:00

2025-01-30T06:28:00+03:00

2025-01-30T06:28:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Подготовка украинских военных, попавшая на переданное в распоряжение РИА Новости видео с британской базы, находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол, заявил РИА Новости российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен". "Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик", - сказал РИА Новости специалист. По словам собеседника агентства, видео свидетельствует как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться. "Посмотрел я видео. Откровенно сказать, оно не может не радовать. Если они будут так готовить всех бойцов, то пожелаем им удачи в этом нелегком, непростом деле. Нам будет намного проще их всех перехлопать… Что штурм окопов, что штурм зданий не может не вызывать улыбку на лице. Я бы, конечно, рекомендовал вообще ко всем занятиям и упражнениям подходить с таким же рвением и энтузиазмом. Пускай они даже штурм здания на коленях делают, как они это делают в окопе. Им на коленях будет, наверное, самое то - двигаться сразу же. И могут это делать еще и по зеркалам, сдавая назад", - пошутил инструктор. В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещается по оборудованному на британском полигоне окопу. Сбежавший в Россию из Великобритании украинский солдат Валерий Федорович С. передал в распоряжение РИА Новости кадры с расположенной вблизи населенного пункта Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания) базы подготовки украинских десантников, где их обучали перед нападением на город Суджа Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, великобритания, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире