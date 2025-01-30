ВСУ на тренировках в Британии учили ползать на коленях
ВСУ на тренировках в Британии перед нападением на Суджу учили ползать на коленях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь, привезенную журналистами РИА Новости, в Запорожской области
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинских военных на тренировках в Великобритании учили ползать по окопам на коленях и штурмовать здания, следует из видеозаписи, переданной в распоряжение РИА Новости украинским перебежчиком.
Сбежавший в Россию из Великобритании украинский солдат Валерий Федорович С. передал в распоряжение РИА Новости кадры с расположенной вблизи населенного пункта Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания) базы подготовки украинских десантников, где их обучали перед нападением на город Суджа Курской области.
В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях и в полной боевой выкладке "гуськом" перемещается по оборудованному на британском полигоне окопу. Британские инструкторы отдают команды на английском языке, женщина-переводчик озвучивает их на украинском, а сослуживцы по-русски обсуждают происходящее и смеются.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.