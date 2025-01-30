https://ria.ru/20250130/vsu-1996240748.html

ВСУ на тренировках в Британии учили ползать на коленях

ВСУ на тренировках в Британии учили ползать на коленях - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ на тренировках в Британии учили ползать на коленях

Украинских военных на тренировках в Великобритании учили ползать по окопам на коленях и штурмовать здания, следует из видеозаписи, переданной в распоряжение РИА РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:50:00+03:00

2025-01-30T05:50:00+03:00

2025-01-30T05:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

великобритания

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Украинских военных на тренировках в Великобритании учили ползать по окопам на коленях и штурмовать здания, следует из видеозаписи, переданной в распоряжение РИА Новости украинским перебежчиком. Сбежавший в Россию из Великобритании украинский солдат Валерий Федорович С. передал в распоряжение РИА Новости кадры с расположенной вблизи населенного пункта Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания) базы подготовки украинских десантников, где их обучали перед нападением на город Суджа Курской области. В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях и в полной боевой выкладке "гуськом" перемещается по оборудованному на британском полигоне окопу. Британские инструкторы отдают команды на английском языке, женщина-переводчик озвучивает их на украинском, а сослуживцы по-русски обсуждают происходящее и смеются. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, великобритания, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины