https://ria.ru/20250130/vsu-1996238671.html

Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области

Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.01.2025

Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области

Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:06:00+03:00

2025-01-30T05:06:00+03:00

2025-01-30T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами самолетов с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-25, безопасность