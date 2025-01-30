https://ria.ru/20250130/voennyj-1996488914.html
Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен
Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен - РИА Новости, 30.01.2025
Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен
Военным ВСУ, если они окажутся на передовой, не стоит оказывать сопротивление ВС РФ, а лучше сразу сдаваться в плен, а тем, кто еще не мобилизован, надо... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:36:00+03:00
2025-01-30T20:36:00+03:00
2025-01-30T21:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Военным ВСУ, если они окажутся на передовой, не стоит оказывать сопротивление ВС РФ, а лучше сразу сдаваться в плен, а тем, кто еще не мобилизован, надо прятаться от военкоматов, заявил РИА Новости попавший в плен под Великой Новоселкой в ДНР украинский военный Дмитрий Какойло. Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. Какойло заявил, что украинским военным не стоит опасаться российского плена, добавив, что истории о якобы жестоком отношении к пленным распространяет украинская пропаганда. "Военным посоветовал бы только сдаваться в плен, не отстреливаться. То, что на территории Украины рассказывают, как относятся к пленным на территории России, - все брехня полнейшая. Я с 21-го числа (января - ред.) нахожусь в плену. Меня ни разу никто не ударил, меня не оскорбили, меня кормят, меня в первый же день отпоили горячим чаем, дали "Сникерс" обалденный. Нормально относятся", - рассказал он. Живущим на Украине мужчинам Какойло посоветовал скрываться от патрулей ТЦК, как на Украине называют военкоматы. "Прячьтесь от ТЦК! Чем меньше людей попадет на фронт, тем быстрее все закончится, а те, кто уже стоят с оружием, сдавайтесь в плен спокойно. Всех обменяют, все вернуться домой к семьям, тут никто не расстреливает, не отбивает печень, почки, тут людское присутствует у всех", - добавил он.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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"Нормально относятся". Военный ВСУ посоветовал сослуживцам сдаваться в российский плен
Военный ВСУ из Великой Новоселки посоветовал сослуживцам сдаваться в российский плен сразу, а тем, кто еще не мобилизован, - прятаться от ТЦК. "Меня в первый же день отпоили горячим чаем, дали "Сникерс" обалденный. Нормально относятся", - рассказал он РИА Новости.
2025-01-30T20:36
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен
Военный ВСУ из Великой Новоселки посоветовал сослуживцам сдаваться в плен сразу