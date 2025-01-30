https://ria.ru/20250130/voennyj-1996488914.html

Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен

Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен - РИА Новости, 30.01.2025

Попавший в плен украинский военный посоветовал сослуживцам сдаваться в плен

Военным ВСУ, если они окажутся на передовой, не стоит оказывать сопротивление ВС РФ, а лучше сразу сдаваться в плен, а тем, кто еще не мобилизован, надо... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:36:00+03:00

2025-01-30T20:36:00+03:00

2025-01-30T21:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996489952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ba97cd1c92cfd00baa59d47567d3a1f.jpg

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Военным ВСУ, если они окажутся на передовой, не стоит оказывать сопротивление ВС РФ, а лучше сразу сдаваться в плен, а тем, кто еще не мобилизован, надо прятаться от военкоматов, заявил РИА Новости попавший в плен под Великой Новоселкой в ДНР украинский военный Дмитрий Какойло. Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. Какойло заявил, что украинским военным не стоит опасаться российского плена, добавив, что истории о якобы жестоком отношении к пленным распространяет украинская пропаганда. "Военным посоветовал бы только сдаваться в плен, не отстреливаться. То, что на территории Украины рассказывают, как относятся к пленным на территории России, - все брехня полнейшая. Я с 21-го числа (января - ред.) нахожусь в плену. Меня ни разу никто не ударил, меня не оскорбили, меня кормят, меня в первый же день отпоили горячим чаем, дали "Сникерс" обалденный. Нормально относятся", - рассказал он. Живущим на Украине мужчинам Какойло посоветовал скрываться от патрулей ТЦК, как на Украине называют военкоматы. "Прячьтесь от ТЦК! Чем меньше людей попадет на фронт, тем быстрее все закончится, а те, кто уже стоят с оружием, сдавайтесь в плен спокойно. Всех обменяют, все вернуться домой к семьям, тут никто не расстреливает, не отбивает печень, почки, тут людское присутствует у всех", - добавил он.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нормально относятся". Военный ВСУ посоветовал сослуживцам сдаваться в российский плен Военный ВСУ из Великой Новоселки посоветовал сослуживцам сдаваться в российский плен сразу, а тем, кто еще не мобилизован, - прятаться от ТЦК. "Меня в первый же день отпоили горячим чаем, дали "Сникерс" обалденный. Нормально относятся", - рассказал он РИА Новости. 2025-01-30T20:36 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины