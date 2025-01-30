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Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости, 30.01.2025
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19:58 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vodolazy-1996483937.html
Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212"
Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости, 30.01.2025
Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212"
Водолазы не обнаружили утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у Керченского пролива, выхода мазута из корпуса не... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:58:00+03:00
2025-01-30T19:58:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
севастополь
руслан эдельгериев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Водолазы не обнаружили утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у Керченского пролива, выхода мазута из корпуса не зафиксировано, положение фрагмента на грунте стабильное, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "Помощник президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев и руководитель ликвидации ЧС, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков посетили место проведения водолазных работ на носовой части танкера "Волгонефть-212" в акватории Чёрного моря. Специалисты Морспасслужбы провели обследование носовой части судна. В ходе водолазных работ выхода нефтепродуктов из корпуса судна не обнаружено, положение на грунте стабильное", - говорится в сообщении. Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий в четверг был осуществлён только один спуск водолазов на глубину 24 метра. Видимость составляла около 0,8 метра, высота волн - 1,2–1,5 метра. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html
https://ria.ru/20250130/krym-1996409926.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, севастополь, руслан эдельгериев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Севастополь, Руслан Эдельгериев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212"

Выбросов мазута из затонувшей в Черном море носовой части "Волгонефти-212" нет

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Водолазы не обнаружили утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у Керченского пролива, выхода мазута из корпуса не зафиксировано, положение фрагмента на грунте стабильное, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
"Помощник президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев и руководитель ликвидации ЧС, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков посетили место проведения водолазных работ на носовой части танкера "Волгонефть-212" в акватории Чёрного моря. Специалисты Морспасслужбы провели обследование носовой части судна. В ходе водолазных работ выхода нефтепродуктов из корпуса судна не обнаружено, положение на грунте стабильное", - говорится в сообщении.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Вчера, 18:06
Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий в четверг был осуществлён только один спуск водолазов на глубину 24 метра. Видимость составляла около 0,8 метра, высота волн - 1,2–1,5 метра.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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Вчера, 16:47
 
ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливСевастопольРуслан ЭдельгериевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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