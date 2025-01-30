https://ria.ru/20250130/vodolazy-1996483937.html

Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212"

Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости, 30.01.2025

Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212"

Водолазы не обнаружили утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у Керченского пролива, выхода мазута из корпуса не... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:58:00+03:00

2025-01-30T19:58:00+03:00

2025-01-30T19:58:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

севастополь

руслан эдельгериев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Водолазы не обнаружили утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у Керченского пролива, выхода мазута из корпуса не зафиксировано, положение фрагмента на грунте стабильное, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "Помощник президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев и руководитель ликвидации ЧС, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков посетили место проведения водолазных работ на носовой части танкера "Волгонефть-212" в акватории Чёрного моря. Специалисты Морспасслужбы провели обследование носовой части судна. В ходе водолазных работ выхода нефтепродуктов из корпуса судна не обнаружено, положение на грунте стабильное", - говорится в сообщении. Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий в четверг был осуществлён только один спуск водолазов на глубину 24 метра. Видимость составляла около 0,8 метра, высота волн - 1,2–1,5 метра. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html

https://ria.ru/20250130/krym-1996409926.html

краснодарский край

керченский пролив

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, керченский пролив, севастополь, руслан эдельгериев, крушение двух танкеров в керченском проливе