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МВД раскрыло подробности дела об изнасиловании женщины во Владивостоке - РИА Новости, 30.01.2025
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21:02 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996491473.html
МВД раскрыло подробности дела об изнасиловании женщины во Владивостоке
МВД раскрыло подробности дела об изнасиловании женщины во Владивостоке - РИА Новости, 30.01.2025
МВД раскрыло подробности дела об изнасиловании женщины во Владивостоке
Мужчина, подозреваемый в изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке заявил, что избил бывшую девушку. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:02:00+03:00
2025-01-30T21:02:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
ирина волк
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке заявил, что избил бывшую девушку. В местных Telegram-каналах ранее разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве сообщили РИА Новости, что изнасилованная женщина находится в состоянии средней тяжести. Следком Приморья сообщил, что мужчину задержали. Информированный источник уточнял РИА Новости, что подозреваемого задержали на улице во Владивостоке, он пытался скрыться. "Я со своей бывшей девушкой встретился... на заправке.... Решили выпить алкоголь, пришли в подъезд... Постояли, выпили, я её избил", - рассказал задержанный на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Волк уточнила, что сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на улице Алеутской (центр города - ред.). "В настоящее время он передан в следственные органы для расследования уголовного дела", - уточнила она. В следственном управлении СК агентству ранее рассказали, что личность мужчины установлена, жертва с ним знакома не была. Подозреваемому 37 лет, он не раз был судим за преступления против собственности. СУСК возбудило уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью".
https://ria.ru/20250130/samara-1996418170.html
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происшествия, россия, владивосток, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД раскрыло подробности дела об изнасиловании женщины во Владивостоке

МВД: подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке избил бывшую девушку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке заявил, что избил бывшую девушку.
В местных Telegram-каналах ранее разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве сообщили РИА Новости, что изнасилованная женщина находится в состоянии средней тяжести. Следком Приморья сообщил, что мужчину задержали. Информированный источник уточнял РИА Новости, что подозреваемого задержали на улице во Владивостоке, он пытался скрыться.
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"Я со своей бывшей девушкой встретился... на заправке.... Решили выпить алкоголь, пришли в подъезд... Постояли, выпили, я её избил", - рассказал задержанный на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк уточнила, что сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на улице Алеутской (центр города - ред.).
"В настоящее время он передан в следственные органы для расследования уголовного дела", - уточнила она.
В следственном управлении СК агентству ранее рассказали, что личность мужчины установлена, жертва с ним знакома не была. Подозреваемому 37 лет, он не раз был судим за преступления против собственности. СУСК возбудило уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью".
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