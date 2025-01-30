https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996335205.html

Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде

Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде - РИА Новости, 30.01.2025

Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде

Житель Владивостока, подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, задержан, сообщает СУСК России по Приморскому краю. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:51:00+03:00

2025-01-30T12:51:00+03:00

2025-01-30T14:13:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, задержан, сообщает СУСК России по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах ранее разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что изнасилованная женщина находится в состоянии средней тяжести. "Задержан подозреваемый в совершении преступления по уголовному делу", - сообщило ведомство в своем Тelegram-канале. Как уточнил РИА Новости информированный источник, подозреваемого задержали во Владивостоке. "Его задержали на улице, пытался скрыться", - сказал собеседник.В следственном управлении СК агентству рассказывали, что личность мужчины установлена, жертва с ним знакома не была. Подозреваемому 37 лет, он не раз был судим за преступления против собственности. СУСК возбудило уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью".

https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)