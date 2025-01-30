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Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде
Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде - РИА Новости, 30.01.2025
Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде
Житель Владивостока, подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, задержан, сообщает СУСК России по Приморскому краю. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:51:00+03:00
2025-01-30T12:51:00+03:00
2025-01-30T14:13:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, задержан, сообщает СУСК России по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах ранее разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что изнасилованная женщина находится в состоянии средней тяжести. "Задержан подозреваемый в совершении преступления по уголовному делу", - сообщило ведомство в своем Тelegram-канале. Как уточнил РИА Новости информированный источник, подозреваемого задержали во Владивостоке. "Его задержали на улице, пытался скрыться", - сказал собеседник.В следственном управлении СК агентству рассказывали, что личность мужчины установлена, жертва с ним знакома не была. Подозреваемому 37 лет, он не раз был судим за преступления против собственности. СУСК возбудило уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью".
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде
СК: во Владивостоке задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, задержан, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
В местных Telegram-каналах ранее разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве РИА Новости сообщили, что изнасилованная женщина находится в состоянии средней тяжести.
"Задержан подозреваемый в совершении преступления по уголовному делу", - сообщило ведомство в своем Тelegram-канале.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, подозреваемого задержали во Владивостоке. "Его задержали на улице, пытался скрыться", - сказал собеседник.
В следственном управлении СК
агентству рассказывали, что личность мужчины установлена, жертва с ним знакома не была. Подозреваемому 37 лет, он не раз был судим за преступления против собственности. СУСК возбудило уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ
"Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью".