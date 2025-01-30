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Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим - РИА Новости, 30.01.2025
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11:29 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996296103.html
Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим
Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим - РИА Новости, 30.01.2025
Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим
Житель Владивостока, которого разыскивают по подозрению в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, ранее был судим за имущественные преступления,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:29:00+03:00
2025-01-30T11:29:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, которого разыскивают по подозрению в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, ранее был судим за имущественные преступления, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. СУСК возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью". В следственном управлении СК РИА Новости рассказывали, что личность мужчины установлена, жертва не была с ним знакома. "Подозреваемый - 37-летний местный житель, ранее не раз судимый за преступления против собственности", - сказал собеседник. Он отметил, что мужчина пока не задержан. В СУСК добавили, что пострадавшая женщина госпитализирована.
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим

Подозреваемый в изнасиловании женщины в подъезде во Владивостоке был судим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, которого разыскивают по подозрению в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, ранее был судим за имущественные преступления, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек
28 января, 12:43
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. СУСК возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью". В следственном управлении СК РИА Новости рассказывали, что личность мужчины установлена, жертва не была с ним знакома.
"Подозреваемый - 37-летний местный житель, ранее не раз судимый за преступления против собственности", - сказал собеседник.
Он отметил, что мужчина пока не задержан. В СУСК добавили, что пострадавшая женщина госпитализирована.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Обвиняемые в изнасиловании во Владивостоке находятся в России незаконно
18 июня 2024, 06:01
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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