https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996296103.html

Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим

Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим - РИА Новости, 30.01.2025

Подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке был судим

Житель Владивостока, которого разыскивают по подозрению в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, ранее был судим за имущественные преступления,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:29:00+03:00

2025-01-30T11:29:00+03:00

2025-01-30T11:29:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, которого разыскивают по подозрению в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома, ранее был судим за имущественные преступления, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах разошлось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На кадрах мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция ищет мужчину, совершившего насильственные действия над женщиной. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. СУСК возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью". В следственном управлении СК РИА Новости рассказывали, что личность мужчины установлена, жертва не была с ним знакома. "Подозреваемый - 37-летний местный житель, ранее не раз судимый за преступления против собственности", - сказал собеседник. Он отметил, что мужчина пока не задержан. В СУСК добавили, что пострадавшая женщина госпитализирована.

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https://ria.ru/20240618/migranty-1953560611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владивосток, приморский край, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)