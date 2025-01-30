https://ria.ru/20250130/virus-1996221967.html
Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram
Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram - РИА Новости, 30.01.2025
Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram
Распространяющийся в Telegram вирус Mamont маскируется под обычное сообщение, побуждающее пользователя кликнуть на ссылку, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:16:00+03:00
2025-01-30T02:16:00+03:00
2025-01-30T02:16:00+03:00
общество
telegram
синергия
технологии
мошенничество
алексей ермаков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Распространяющийся в Telegram вирус Mamont маскируется под обычное сообщение, побуждающее пользователя кликнуть на ссылку, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета “Синергия” Алексей Ермаков.По его словам, аферисты обычно присылают файлы-установщики вредоносного ПО, обращаясь к жертве с вопросом: "Это ты на видео?". Или просят отследить доставку выгодно купленного товара.Сам по себе этот троян ничем не примечателен, добавил IT-специалист. Он может считывать смс-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам, воровать личную информацию. Все это чревато репутационными и финансовыми потерями."Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности", — указал Ермаков.Ни в коем случае нельзя ходить по подозрительным ссылкам, а в случае заражения нужно немедленно сообщить в свой банк и поменять пароли к платежным системам и аккаунтам в соцсетях, заключил специалист.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
https://ria.ru/20250128/aferisty-1995807052.html
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общество, telegram, синергия, технологии, мошенничество, алексей ермаков
Общество, Telegram, Синергия, Технологии, Мошенничество, Алексей Ермаков
Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram
IT-специалист Ермаков: вирус Mamont маскируется под обычное сообщение в Telegram