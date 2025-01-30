https://ria.ru/20250130/virus-1996221967.html

Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram

Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram - РИА Новости, 30.01.2025

Эксперт предупредил об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram

Распространяющийся в Telegram вирус Mamont маскируется под обычное сообщение, побуждающее пользователя кликнуть на ссылку, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T02:16:00+03:00

2025-01-30T02:16:00+03:00

2025-01-30T02:16:00+03:00

общество

telegram

синергия

технологии

мошенничество

алексей ермаков

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Распространяющийся в Telegram вирус Mamont маскируется под обычное сообщение, побуждающее пользователя кликнуть на ссылку, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета “Синергия” Алексей Ермаков.По его словам, аферисты обычно присылают файлы-установщики вредоносного ПО, обращаясь к жертве с вопросом: "Это ты на видео?". Или просят отследить доставку выгодно купленного товара.Сам по себе этот троян ничем не примечателен, добавил IT-специалист. Он может считывать смс-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам, воровать личную информацию. Все это чревато репутационными и финансовыми потерями."Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности", — указал Ермаков.Ни в коем случае нельзя ходить по подозрительным ссылкам, а в случае заражения нужно немедленно сообщить в свой банк и поменять пароли к платежным системам и аккаунтам в соцсетях, заключил специалист.

https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

https://ria.ru/20250128/aferisty-1995807052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, telegram, синергия, технологии, мошенничество, алексей ермаков