https://ria.ru/20250130/vinnik-1996247491.html

У Винника в тюрьме в США стала ухудшаться память, рассказала его мать

У Винника в тюрьме в США стала ухудшаться память, рассказала его мать - РИА Новости, 30.01.2025

У Винника в тюрьме в США стала ухудшаться память, рассказала его мать

У Александра Винника, находящегося в тюрьме в США, стала ухудшаться память, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Винник. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:34:00+03:00

2025-01-30T07:34:00+03:00

2025-01-30T07:34:00+03:00

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. У Александра Винника, находящегося в тюрьме в США, стала ухудшаться память, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Винник. Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. "У Саши стала очень плохая память. Саша стал забывать все. Я разговаривала с психологом, она говорит, придется обращаться к врачам, надо будет возвращать память. В тюрьме они убивают человека в нем. Он не помнит дни рождения… Он не помнил свой день рождения", - сказала Винник. По ее словам, у Винника есть и другие проблемы со здоровьем из-за плохой тюремной пищи. Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Винника умерла в 2020 году, ему не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.

https://ria.ru/20250130/vinnik-1996240102.html

https://ria.ru/20250130/vinnik-1996237028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, греция, франция, александр винник