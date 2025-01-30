https://ria.ru/20250130/vinnik-1996245632.html
Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме
Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме - РИА Новости, 30.01.2025
Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме
Россиянин Александр Винник работает в тюрьме в США в прачечной, это дает возможность немного улучшить питание, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:09:00+03:00
2025-01-30T07:09:00+03:00
2025-01-30T07:09:00+03:00
в мире
сша
александр винник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/55/1559805530_0:124:2730:1660_1920x0_80_0_0_129f156ab495bcc5f1ef3baf6d64e1ea.jpg
АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Россиянин Александр Винник работает в тюрьме в США в прачечной, это дает возможность немного улучшить питание, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Петровна Винник. Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. По словам Веры Винник, в тюрьме очень жесткие ограничения. "Книги у него - мы здесь скачиваем, потом пересылаем в посольство в Вашингтон, там распечатывают и высылают распечатки. А так нельзя никакие книги, ничего нельзя ему, ничего абсолютно. Единственное - он работает, ходит на работу в прачечную. Там немножко получше покормят один раз. А так какой-то паек сухой, рыба в этом пакетике, он называет это "Kitekat", - сказала Винник. "Kitekat" - корм для кошек, в Москве у Винника был кот. "Адвокат может заказать какие-то два маленькие пакета в неделю, где есть кусочек сыра. А так орехи. "Kitekat", лапша. Самая богатая страна в мире. Саша очень любит салаты, зелень, но этого нет. Один или два раза в неделю дают по небольшому яблочку. А так он говорит, что такую еду дают, что он вообще не может есть", - сказала мать россиянина. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.
https://ria.ru/20250130/vinnik-1996234322.html
https://ria.ru/20240912/vinnik-1972205890.html
https://ria.ru/20250130/vinnik-1996237028.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/55/1559805530_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_74d063d943007d7d56f4c84a4350215a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, александр винник
В мире, США, Александр Винник
Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме
Мать Винника заявила, что он работает в прачечной в американской тюрьме
АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Россиянин Александр Винник работает в тюрьме в США в прачечной, это дает возможность немного улучшить питание, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Петровна Винник.
Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине.
По словам Веры Винник, в тюрьме очень жесткие ограничения.
"Книги у него - мы здесь скачиваем, потом пересылаем в посольство в Вашингтон, там распечатывают и высылают распечатки. А так нельзя никакие книги, ничего нельзя ему, ничего абсолютно. Единственное - он работает, ходит на работу в прачечную. Там немножко получше покормят один раз. А так какой-то паек сухой, рыба в этом пакетике, он называет это "Kitekat", - сказала Винник.
"Kitekat" - корм для кошек, в Москве у Винника
был кот.
"Адвокат может заказать какие-то два маленькие пакета в неделю, где есть кусочек сыра. А так орехи. "Kitekat", лапша. Самая богатая страна в мире. Саша очень любит салаты, зелень, но этого нет. Один или два раза в неделю дают по небольшому яблочку. А так он говорит, что такую еду дают, что он вообще не может есть", - сказала мать россиянина.
Александр Винник был арестован по запросу США
25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции
, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию
, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.