https://ria.ru/20250130/vinnik-1996245632.html

Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме

Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме - РИА Новости, 30.01.2025

Мать Винника рассказала о его работе в американской тюрьме

Россиянин Александр Винник работает в тюрьме в США в прачечной, это дает возможность немного улучшить питание, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:09:00+03:00

2025-01-30T07:09:00+03:00

2025-01-30T07:09:00+03:00

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сша

александр винник

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Россиянин Александр Винник работает в тюрьме в США в прачечной, это дает возможность немного улучшить питание, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Петровна Винник. Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. По словам Веры Винник, в тюрьме очень жесткие ограничения. "Книги у него - мы здесь скачиваем, потом пересылаем в посольство в Вашингтон, там распечатывают и высылают распечатки. А так нельзя никакие книги, ничего нельзя ему, ничего абсолютно. Единственное - он работает, ходит на работу в прачечную. Там немножко получше покормят один раз. А так какой-то паек сухой, рыба в этом пакетике, он называет это "Kitekat", - сказала Винник. "Kitekat" - корм для кошек, в Москве у Винника был кот. "Адвокат может заказать какие-то два маленькие пакета в неделю, где есть кусочек сыра. А так орехи. "Kitekat", лапша. Самая богатая страна в мире. Саша очень любит салаты, зелень, но этого нет. Один или два раза в неделю дают по небольшому яблочку. А так он говорит, что такую еду дают, что он вообще не может есть", - сказала мать россиянина. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.

https://ria.ru/20250130/vinnik-1996234322.html

https://ria.ru/20240912/vinnik-1972205890.html

https://ria.ru/20250130/vinnik-1996237028.html

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в мире, сша, александр винник