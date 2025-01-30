https://ria.ru/20250130/vinnik-1996240102.html

Мать Винника хочет связаться с Карлсоном и Илоном Маском

Мать Винника хочет связаться с Карлсоном и Илоном Маском - РИА Новости, 30.01.2025

Мать Винника хочет связаться с Карлсоном и Илоном Маском

Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, сказала РИА Новости, что хочет связаться с журналистом Такером... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:33:00+03:00

2025-01-30T05:33:00+03:00

2025-01-30T05:33:00+03:00

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, сказала РИА Новости, что хочет связаться с журналистом Такером Карлсоном и Илоном Маском, чтобы добиться освобождения россиянина в США. В беседе с корреспондентом РИА Новости Вера Петровна Винник выразила надежду, что со сменой власти в США изменится и ситуация с ее сыном, который почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. "Может сейчас что-то получится. … Хочу написать Илону Маску. У него тоже детей много. Чтобы как-то помогли, потому что здесь просто дети на кону стоят. Уже восемь лет будет, как они не обнимали папу. Лева говорит – "Папа, я так хочу дотронуться до тебя, я так хочу тебя обнять". Это настолько тяжело, настолько все тяжело… Если мне было (бы - ред.) хотя бы 40 лет, а если мне уже 66 лет. Это настолько все тяжело смотреть, когда страдают именно дети. Я не говорю даже о своих детях - вообще дети когда страдают, это очень тяжело", - сказала Вера Винник. "Я еще хочу связаться с журналистом Такером Карлсоном. Может как-то получится", - добавила она. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.

https://ria.ru/20250130/vinnik-1996234322.html

https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, греция, франция, александр винник, такер карлсон, илон маск