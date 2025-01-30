Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником
Мать Винника: посол США Трейси игнорировала письма семьи
Посол США в России Линн Трейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси игнорировала письма по ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Винник.
Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине.
Вера Винник сказала, что постоянно обращалась к американцам, но ответа не было.
"Я не знаю, как теперь послать письмо, но разберусь. Здесь же посол США, Линн Трейси, я писала ей не про политику, а с точки зрения обычного человека, но мне же никто не ответил. Они не считают нужным ответить. Не знаю, как сейчас - может другой будет посол при новом президенте", - сказала Вера Винник.
Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен
1 августа 2024, 20:52