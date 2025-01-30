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Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником - РИА Новости, 30.01.2025
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04:25 30.01.2025 (обновлено: 04:26 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vinnik-1996237028.html
Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником
Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником - РИА Новости, 30.01.2025
Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником
Посол США в РФ Линн Трейси игнорировала письма по ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:25:00+03:00
2025-01-30T04:26:00+03:00
в мире
сша
греция
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси игнорировала письма по ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Винник. Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. Вера Винник сказала, что постоянно обращалась к американцам, но ответа не было. "Я не знаю, как теперь послать письмо, но разберусь. Здесь же посол США, Линн Трейси, я писала ей не про политику, а с точки зрения обычного человека, но мне же никто не ответил. Они не считают нужным ответить. Не знаю, как сейчас - может другой будет посол при новом президенте", - сказала Вера Винник. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.
https://ria.ru/20250130/vinnik-1996234322.html
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html
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в мире, сша, греция, франция, александр винник, линн трейси
В мире, США, Греция, Франция, Александр Винник, Линн Трейси
Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником

Мать Винника: посол США Трейси игнорировала письма семьи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси
Посол США в России Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол США в России Линн Трейси. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси игнорировала письма по ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Винник.
Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине.
Полицейские сопровождают Александра Винника - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мать Винника хочет попросить у Трампа помощи в освобождении сына
03:27
Вера Винник сказала, что постоянно обращалась к американцам, но ответа не было.
"Я не знаю, как теперь послать письмо, но разберусь. Здесь же посол США, Линн Трейси, я писала ей не про политику, а с точки зрения обычного человека, но мне же никто не ответил. Они не считают нужным ответить. Не знаю, как сейчас - может другой будет посол при новом президенте", - сказала Вера Винник.
Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен
1 августа 2024, 20:52
 
В миреСШАГрецияФранцияАлександр ВинникЛинн Трейси
 
 
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