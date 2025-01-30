https://ria.ru/20250130/vinnik-1996237028.html

Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником

Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником - РИА Новости, 30.01.2025

Посол США в России игнорировала письма по ситуации с Винником

Посол США в РФ Линн Трейси игнорировала письма по ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:25:00+03:00

2025-01-30T04:25:00+03:00

2025-01-30T04:26:00+03:00

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси игнорировала письма по ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах, рассказала РИА Новости мать россиянина Вера Винник. Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. Вера Винник сказала, что постоянно обращалась к американцам, но ответа не было. "Я не знаю, как теперь послать письмо, но разберусь. Здесь же посол США, Линн Трейси, я писала ей не про политику, а с точки зрения обычного человека, но мне же никто не ответил. Они не считают нужным ответить. Не знаю, как сейчас - может другой будет посол при новом президенте", - сказала Вера Винник. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.

https://ria.ru/20250130/vinnik-1996234322.html

https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, греция, франция, александр винник, линн трейси