https://ria.ru/20250130/vinnik-1996234322.html
Мать Винника хочет попросить у Трампа помощи в освобождении сына
Мать Винника хочет попросить у Трампа помощи в освобождении сына - РИА Новости, 30.01.2025
Мать Винника хочет попросить у Трампа помощи в освобождении сына
Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, сказала РИА Новости, что планирует просить у президента США Дональда РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:27:00+03:00
2025-01-30T03:27:00+03:00
2025-01-30T03:34:00+03:00
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, сказала РИА Новости, что планирует просить у президента США Дональда Трампа помощи в освобождении россиянина. Винник почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. Его мать Вера Винник надеется, что с приходом новой власти в США ситуация с ее сыном изменится. "Мы надеемся, потому что уже у меня нет здоровья… И дети тоже на пределе. Хочу написать Трампу. Все-таки он обычный отец, у которого есть дети, у них классическая семья… Может, сейчас что-то получится. Все-таки у Трампа семья классическая, нормальная, он адекватный в этом плане, он сказал, что только два пола признается, мужской и женский. А не "оно", "они", - сказал собеседница агентства. Суд по делу Винника в США должен был состояться 17 января, но его перенесли на июнь. "Я думаю, почему отложили суд - потому что выборы, инаугурация, такой переход, и, видимо, решили адвокаты отложить это все, может, более-менее какие-то адекватные люди придут", - сказала Винник. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Винника умерла в 2020 году, и ему не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое детей Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html
https://ria.ru/20240703/vinnik-1957225019.html
https://ria.ru/20250127/bajden-1995618992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, греция, франция, александр винник, дональд трамп
В мире, США, Греция, Франция, Александр Винник, Дональд Трамп
Мать Винника хочет попросить у Трампа помощи в освобождении сына
Мать Винника планирует просить у Трампа помощи в освобождении россиянина
АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, сказала РИА Новости, что планирует просить у президента США Дональда Трампа помощи в освобождении россиянина.
Винник
почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине.
Его мать Вера Винник надеется, что с приходом новой власти в США
ситуация с ее сыном изменится.
"Мы надеемся, потому что уже у меня нет здоровья… И дети тоже на пределе. Хочу написать Трампу
. Все-таки он обычный отец, у которого есть дети, у них классическая семья… Может, сейчас что-то получится. Все-таки у Трампа семья классическая, нормальная, он адекватный в этом плане, он сказал, что только два пола признается, мужской и женский. А не "оно", "они", - сказал собеседница агентства.
Суд по делу Винника в США должен был состояться 17 января, но его перенесли на июнь.
"Я думаю, почему отложили суд - потому что выборы, инаугурация, такой переход, и, видимо, решили адвокаты отложить это все, может, более-менее какие-то адекватные люди придут", - сказала Винник.
Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции
, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию
, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Винника умерла в 2020 году, и ему не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое детей Винника, которым в этом году будет 11 и 14 лет, уже почти восемь лет живут без отца.