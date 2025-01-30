https://ria.ru/20250130/vhod-1996343902.html

Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 30.01.2025

Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:13:00+03:00

2025-01-30T13:13:00+03:00

2025-01-30T13:13:00+03:00

культура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834279835_0:51:3033:1757_1920x0_80_0_0_191135f3b920431e3ee0a55784676144.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей. "Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия