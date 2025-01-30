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Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 30.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:13 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vhod-1996343902.html
Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности
Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 30.01.2025
Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности
Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей. РИА Новости, 30.01.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей. "Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия
Культура, Россия
Главный вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за сообщения об угрозе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщил музей.
"Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день.
Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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